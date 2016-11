Mummenschanz in der Verwaltung

Dippser Faschingsverein 92: Auch dieses Jahr wollen die Dippoldiswalder Narren wieder am 11.11. um 11.11 Uhr die Macht im Rathaus für die fünfte Saison erobern. Abends lädt der Verein ab 19 Uhr in die Dippser Parksäle ein. Das Motto: „Helau & Tanz – In der Ambulanz“. Karten für zehn Euro an der Abendkasse.

Obercarsdorfer Karnevalsklub: Der OCKK bastelt wie einige andere Karnevalsvereine in der Region noch an Motto und Programm. Erst zur Faschingshochzeit in ein paar Monaten lässt es der OCKK wieder im Gasthof Obercarsdorf krachen.

Burkersdorfer Narren Club: Die Faschingsfreunde aus dem Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf haben die fünfte Jahreszeit schon vorigen Sonntag eröffnet. Am 12. November, um 20 Uhr startet der Nachthemdenball des BNC. DJ Mäxx legt auf. Ab 21 Uhr beginnt in der Mehrzweckhalle das Programm. Ballkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Fürstenwalder Karnevalsklub: Der Elferrat lädt zum Auftakt der 46. Saison ein. Im Vereinshaus Fürstenwalde wird am Freitag mit DJ Meringo sowie am Sonnabend mit DJ Sven Kosmos gefeiert. Beide Sausen starten 18 Uhr, Restkarten kosten jeweils 8 Euro und sind erhältlich an der Abendkasse oder unter Tel. 035054 28828.

Geisinger Ski- u. Eisfasching: Nach dem Startschuss am Freitag um 11.11 Uhr am Geisinger Ratskeller geht es abends auf dem Leitenhof weiter. „Wir Rocken Rosa“ heißt es da bei der ersten Prunksitzung der Geisinger mit „Blindate“. Tickets kosten 8 Euro. 11 Euro kosten Karten für die zweite Prunksitzung tags darauf mit „Gigolo“. Beginn hier ist ebenfalls 19.30 Uhr. Kombitickets für beide Abende sind für 16 Euro erhältlich.

KC Hermsdorf/Erzgebirge: Der Karnevalsclub trifft am Freitag um 19.19 Uhr mit der Schalmeienkapelle Rehefeld zur Schlüsselübergabe im Rathaus Hermsdorf ein. Tags darauf, ab 19.30 Uhr, findet der Faschingsball des KCH im Erbgericht Reichenau statt.

Elferrat Reichstädt: „Das bisschen Haushalt…“ ist am Sonnabend im Niederen Gasthof im Dippser Ortsteil Reichstädt das Motto der Sause des Elferrats. Ab 20 Uhr wird im neu gestalteten Saal gefeiert. Restkarten zu 9 Euro gibt es an der Abendkasse.

Elferrat Ruppendorf: Die Narren aus dem Klingenberger Ortsteil Ruppendorf laden am Sonnabend ab 19 Uhr ins Erbgericht Ruppendorf ein. Dort wird das Motto für die 55. Saison bekannt gegeben. DJ René sorgt für Stimmung. Karten gibt es für jeweils 5,50 Euro an der Abendkasse.

JC Ruppendorf: Freien Eintritt gibt es bei der Aprés-Ski-Party zum Karnevalsstart im Jugendclub Ruppendorf. Am 15. November legt ab 21 Uhr DJ-A-Dur auf.