Mumifizierte Leiche gefunden Grausiger Fund in Bautzen: Ein Mann lag monatelang tot in einer Wohnung.

© dpa

Eine schreckliche Entdeckung hat die Polizei in Bautzen gemacht: In einer Wohnung in der Albert-Einstein-Straße wurde eine mumifizierte Leiche gefunden.

Der Hausmeister hatte die Polizei informiert, nachdem Bewohner auf einen üblen Gestank aufmerksam gemacht hatten. Die Wohnung wurde geöffnet. Bei der mumifizierten Leiche handelt es sich wahrscheinlich um den Bewohner, einen 49-jährigen Mann. Nachbarn hatten ihn bereits seit Februar nicht mehr gesehen. In seinem übervollen Briefkasten steckten noch Zeitungen mit Datum vom September 2016, heißt es von der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion der Leiche angeordnet. Damit soll die Identität zweifelsfrei geklärt werden. Ebenso wie die Todesursache. Bisher gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. (szo)

