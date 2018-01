Handball Muldentalerinnen überraschen positiv Die Roßweiner Handballfrauen behaupten sich im Spitzenfeld.

Symbolfoto © dpa

Muldental. Nach ihrem Abstieg aus der Bezirksliga Chemnitz hat die HSG Muldental 03 (3./13:5) die ausgegebene Zielstellung Platz eins bis vier bisher mit recht ordentlichen Leistungen bestätigt. Das war nach dem enttäuschenden Abschneiden in der Vorsaison so nicht zu erwarten gewesen. Wenn die Rückrunde auch so gut gemeistert wird, dann ist für das Team von Trainer Jonny Müller auch am Saisonende eine Platzierung in diesem Bereich möglich.

Der gegenwärtige Tabellenführer, SG Lichtenstein/Oberlungwitz II (1./16:2), hat nach dem vierten Rang im Vorjahr eine weitere Steigerung erreicht und belegt zu Recht den Spitzenplatz. Der Aufsteiger HSG Langenhessen/Crimmitschau II (2./14:6) hat mit dem bisherigen zweiten Platz überrascht. Sehr gute Auftritte haben den Neuling in die Tabellenspitze geführt. Der Zwönitzer HSV 1928 II (4./10:8), der HV Oederan (5./8:10), der VfB Blau-Gelb 21 Flöha (6./8:10) und der SV Rotation Weißenborn II (7./7:11) kommen mehr oder wenige nicht an das spielerische Niveau der vorderen Teams heran. Die Abstiegszone ist allerdings kein Thema. Dagegen kämpfen mit dem Burgstädter HC II (8./6:12), dem TSV Fortschritt Mittweida (9./6:14) und der HSG Rottluff/Lok Chemnitz (10./4:14) drei Teams um den Klassenerhalt, wobei der Absturz des Vorjahresdritten aus Chemnitz überrascht. (DA/gro/dwe)

Tabelle:

01. SG Lichtenstein/Oberlungwitz II 09 8 0 1 200:118 16:02

02. HSG Langenhessen/Crimmitschau II 10 7 0 3 193:187 14:06

03. HSG Muldental 0309 6 1 2 191:166 13:05

04. Zwönitzer HSV 1928 II09 5 0 4 222:178 10:08

05. Handballverein Oederan09 4 0 5 162:157 08:10

06. VfB Blau-Gelb 21 Flöha09 4 0 5 171:188 08:10

07. SV Rotation Weißenborn II09 3 1 5 188:207 07:11

08. Burgstädter HC II09 3 0 6 138:163 06:12

09. TSV Fortschritt Mittweida10 3 0 7 193:213 06:14

10. HSG Rottluff/Lok Chemnitz09 2 0 7 131:212 04:14

zur Startseite