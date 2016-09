Handball – Bezirksligen Frauen Muldental bezwingt Absteiger Mit zwei Siegen aus drei Spielen steht die HSG 03 gut da. Noch besser ist Neudorf/Döbeln platziert.

Die Handballerinnen der HSG Muldental sind nach der hohen Niederlage vom vergangenen Wochenende eindrucksvoll zurückgekommen. Mit einem starken Auftritt bezwang die HSG-Sieben den BSV Limbach-Oberfrohna mit 17:12. Schon zu Beginn des Spiels war zu spüren, dass mehr drin war, als gegen den Verbandsligaabsteiger nur mitzuhalten. Die Abwehrreihe stand sicher und nach vorn wurde Tempo gemacht. Nach dem Ausgleich zum 1:1 ging Muldental in Führung und gab diese bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Agierten die Gastgeberinnen in der ersten Hälfte noch etwas zögerlich, bauten sie nach dem Seitenwechsel die Führung aus. Beim Stand von 17:12 ertönte das Schlusssignal. „Mit solch einer geschlossenen Mannschaftsleistung kann man sehr zufrieden sein. Wir wurden von den Zuschauern wieder toll unterstützt. Im nächsten Auswärtsspiel bei USG Chemnitz wollen wir an diese Leistung anknüpfen“, sagte Trainer Jens Helm.

Für die zweite Mannschaft des VfL Waldheim 54 setzte es gegen den SSV Fortschritt Lichtenstein eine 13:18-Niederlage. Die Gastgeberinnen wirkten anfangs gegen den spielstarken Gegner verunsichert und gerieten mit 3:9 ins Hintertreffen. An diesem Abstand änderte sich bis zum Pausenpfiff nichts (7:13). In der Halbzeit sprachen sich die Waldheimerinnen noch einmal Mut zu. Mit einem kleinen Zwischenspurt verkürzten sie auf 10:13. „Danach gelang es uns aber nicht, den Spielstand weiter zu verkürzen, sodass wir mit der Niederlage leben müssen“, so VfL-Trainer Ulf Seeger.

In der Bezirksliga Leipzig erkämpfte sich die HSG Neudorf/Döbeln II im zweiten Auswärtsspiel der Saison einen Punkt. Beim HSV Mölkau Die Haie II hieß es am Ende 19:19. „Was sich in Mölkau abspielte, grenzte schon an Unverständnis. Aber die herzliche Begrüßung der Schiedsrichter mit den Spielerinnen des HSV Mölkau vor Beginn des Spiels war ein Spiegelbild für die Leistungen des Schiedsrichterpaares“, sagte HSG-Trainer Gisbert Raasch. Die Gastgeberinnen zogen in der ersten Hälfte zweimal auf vier Tore davon, doch die HSG-Sieben kämpfte sich wieder heran und übernahm kurz vor dem Pausenpfiff trotz Unterzahl selbst die Führung. In der zweiten Hälfte führten meist die Gäste, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen. „In der Schlussphase verloren Kampfgericht und Schiedsrichter die Übersicht. Die Zeitnahme fiel plötzlich aus. Willkürlich wurden Zeiten zurückgestellt beziehungsweise nach dem 19:19 vorgestellt. Letztendlich hatten wir aber einen Punkt im Gepäck und haben damit den erfolgreichsten Start der vergangenen vier Jahre hingelegt“, sagte Raasch. (DA/jm/use/raa)

zur Startseite