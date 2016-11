Muldenstädter überwindet Durststrecke Olaf Dathe hat zum dritten Mal das Landesranglistenturnier für Seniorenteams gewonnen.

Olaf Dathe gewann zum dritten Mal das Sächsische Landesranglistenturnier der Senioren. © Jörg Schreiber

Olaf Dathe vom Döbelner SV hat es wieder geschafft: Nach seinen ersten beiden Siegen beim sächsischen TOP-12-Landesranglistenturnier 2007 und 2008 gewann er in diesem Jahr zum dritten Mal diesen Titel. Nach den bisherigen Saisonergebnissen hatte selbst er vor Veranstaltungsbeginn aber so seine Zweifel: „Bisher lief nicht alles wie geplant. Ich werde sehen, was bei dieser Veranstaltung möglich ist.“

Noch in der vergangenen Saison hatte er schon ein wenig Glück, mit Rang sieben, seinen Platz unter den besten sächsischen Tischtennisspielern nicht zu verlieren. Nur zwölf Monate später ließ er die gesamte Konkurrenz hinter sich. „Ich habe mich an diesem Tag einfach richtig gut gefühlt und gegen Spieler gewonnen, gegen die ich im Vorjahr noch verloren habe“, sagte er. Trotzdem bedurfte es an diesem Wettkampftag einer Initialzündung. „Mein Auftaktmatch gegen Torsten Hanke verlor ich mit 1:3. Danach dachte ich schon, noch so ein Spiel und ich bin raus. Die nächste Partie gegen Ronny Feistel gewann ich knapp mit 3:2. Danach ging alles wie von selbst“, freute sich der frisch gebackene Turniersieger.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung gewann er jede Vorrundenpartie mit 3:1 beziehungsweise 3:0 und zog dadurch mit 4:1 Punkten als Gruppenerster in die Endrunde ein. Weil aber auch Torsten Hanke vom SV Dresden-Mitte der Sprung in den Finaldurchgang gelang, startete er mit einer Hypothek von einem Minuspunkt in die entscheidende Phase des Turniers. Doch auch in der Endrunde machte der Mittelsachse dort weiter, wo er nach der Vorrunde aufgehört hatte. Er gewann die ersten beiden Begegnungen in vier Sätzen und das „Endspiel“ gegen den Sieger der anderen Vorrundengruppe, Thomas Polheim vom SV Aue, mit 3:0. Dieser klare Erfolg verhalf Olaf Dathe zum Turniersieg, denn beide Akteure konnten im Finaldurchgang auf 4:1 Zähler zurückblicken. Der Döbelner hatte aber am Ende einen Vorsprung von drei Sätzen. Mit diesem Erfolg qualifizierte sich Olaf Dathe natürlich für die Sächsischen Meisterschaften und gehört dort zu den Favoriten. (DA/jsc)

