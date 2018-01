Tischtennis – Bezirksklasse St. 4 Muldenstädter landen Doppelsieg Leichter als gedacht verlief das Programm des Döbelner SV II am vergangenen Punktspieltag.

Tobias Wachs und der Döbelner SV landeten einen Doppelsieg. © J. Schreiber

Die Mittelsachsen gewannen nicht nur gegen den vermeintlich leichteren Gegner SV Chemie Nünchritz mit 10:5, sondern sie schlugen auch Verfolger TTVG Oederan-Falkenau III klar mit 11:4. Damit liegen die DSV-Herren mit 13:9 Zählern auf Rang vier.

Dass sie nach den etwas holprigen Rückrundenstart nun den Blick in der Tabelle wieder nach oben richten können, lag auch an dem klaren Erfolg gegen die TTVG Oederan-Falkenau III. Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin und führten nach der Hälfte der Partie bereits mit 8:0. Nach dem ersten Sieg der Gäste sicherte Tobias Wachs mit einem 3:2-Erfolg bereits den Sieg der Döbelner. Etwas länger mussten die Gastgeber auf den Sieg gegen den SV Chemie Nünchritz warten. Immerhin spielte der Tabellenachte bis zum 5:5-Zwischenstand richtig gut mit und lag nach den beiden Auftaktdoppeln sogar mit 2:0 in Front. Erst eine Serie von fünf Siegen in Folge nach dem 5:5 verhalf den DSV-Herren zum finalen Fünf-Punkte-Vorsprung. Die erfolgreichsten Döbelner waren an diesem Doppelspieltag Philipp Oßwald und Frank Bachmann, die jeweils vier Einzel für sich entschieden. (DA/jsc)

