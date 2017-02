Muldebrücke kommt erst 2019 Das Konzept für den Haushalt bis 2020 ist gestrickt. Dabei hat die Stadt neue Projekte, aber auch die Werterhaltung im Blick.

Ohne Fördergeld geht es auch in Döbeln nicht. Die größten Vorhaben, die bis 2020 umgesetzt werden sollen, betreffen sowohl den Neubau von Objekten als auch die Werterhaltung vorhandener Gebäude, Straßen und Plätze. © Symbolbild/dpa

Ohne Fördergeld geht es auch in Döbeln nicht. Deshalb baut der Haushalt, den Kämmerer Gerd Wockenfuß den Stadträten schon einmal vorgestellt hat, auf drei Programmen auf: Brücken in die Zukunft, das Leaderprogramm, das vor allem für Projekte im ländlichen Raum von Ebersbach und Ziegra genutzt werden kann, und das kommunale Straßen- und Brückenbauprogramm.

Die größten Vorhaben, die bis 2020 umgesetzt werden sollen, betreffen sowohl den Neubau von Objekten als auch die Werterhaltung vorhandener Gebäude, Straßen und Plätze. Mit mehr als drei Millionen Euro schlägt die neue Sporthalle in Döbeln Nord zu Buche. In der quadratischen Halle werden 1 762 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen. Dazu gehören eine Zweifeldhalle und ein Mehrzweckraum, in dem die Grundschüler Sport treiben können. In der Mitte der Halle sind Umkleide- und Sanitärräume, ein Regie- und einen Arbeitsmittelraum vorgesehen. Spezielle Zuschauerreihen gibt es nicht, da es keine Veranstaltungshalle werden soll.

Im Rathaus und in der Stadtsporthalle sind Arbeiten für eine Verbesserung des Brandschutzes geplant. Auch für den Bau der Muldebrücke an der Schillerstraße ist Geld im Haushalt eingestellt. „Der wird sich aber bis 2019 hinziehen“, meint Wockenfuß. Am Ausbau der Gake muss sich die Stadt ebenfalls beteiligen. Das wird sie dieses und nächstes Jahr voraussichtlich jeweils 220 000 Euro kosten. Für die weitere Erschließung des Gewerbegebietes Süd sei bereits Fördergeld beantragt worden.

Die Stadtbibliothek bekommt neue Fenster, in der Sporthalle an der Burgstraße wird der Brandschutz verbessert und für die Erhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, einschließlich der Straßenbeleuchtung, sind rund 120 000 Euro eingeplant. Der Kämmerer nennt in diesem Zusammenhang die Alte Hauptstraße in Töpeln, Am Rittergut in Ebersbach, den Kreisverkehr an der Oberbrücke in Döbeln und den Fußweg am Amtsgericht an der Rosa-Luxemburg-Straße.

In Keuern planen der AZV und die Oewa größere Vorhaben. Wenn die erledigt sind, werde sich die Stadt auch dort um die Straße kümmern. „Außerdem hoffen wir, dass wieder ein Programm zur Winterschadensbeseitigung aufgelegt wird“, so Wockenfuß.

Die Stadt gibt aber nicht nur Geld aus, sondern nimmt auch welches ein und rechnet dabei in den kommenden Jahren in einigen Bereichen mit steigenden Zahlen. Von einem bis 2020 jährlich gleichbleibenden Betrag von 7,6 Millionen Euro geht der Kämmerer bei der Gewerbesteuer aus. Die Einkommenssteuer könnte nach seinen Berechnungen von 5,9 Millionen Euro in diesem Jahr auf 6,5 Millionen Euro 2020 steigen.

Eine kleine Erhöhung von 1,65 Millionen Euro auf 1,93 Millionen Euro ist auch bei der Umsatzsteuer möglich. Die Schlüsselzuweisungen können sich um 200 000 Euro auf 9,2 Millionen Euro erhöhen. Außerdem wartet die Stadt noch auf Fördergeld für Projekte im Zusammenhang mit der Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013, für die die Verwaltung in Vorkasse gegangen ist.

Nachdem sich noch einmal der Hauptausschuss mit dem Haushalt beschäftigt hat, soll er von den Döbelner Stadträten voraussichtlich in der Märzsitzung beschlossen werden.

