Muhende Rinder ärgern die Nachbarschaft

Dass es nicht nur der Zustand der Straßen oder die allgemeine Sauberkeit im Ort sind, die von Bürgern oftmals als Problem betrachtet werden, darüber wusste der Laubuscher Ortsvorsteher Günter Schmidt (Bürgerbewegung) in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates zu berichten.

Er erinnere sich noch bestens daran, dass eines der ersten Probleme, das seinerzeit nach seiner Übernahme des Amtes als Ortsvorsteher an ihn herangetragen wurde, mit zwei Hähnen zu tun hatte: Deren Krähen empfand eine Bürgerin als störend, schilderte er. Erst kürzlich ging es wieder mal um Tiere, diesmal allerdings um Rinder, deren Gehege sich am Rande von Bergmanns-Heimstätte gleich neben der Hauptstraße befindet. Das Muhen sei so laut und störend, dass zeitweise die Fenster nicht geöffnet werden können, lautete die Kritik aus der Bürgerschaft. Der einzige Kommentar aus der Runde der Ortschaftsräte, verbunden mit einem verständnislosen Kopfschütteln: „Dann müssen die Fenster eben geschlossen bleiben.“ (rgr)

