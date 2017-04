Muffel hinterm Steuer? Europastadt-Chefin Andrea Behr belebt eine alte Diskussion mit ihrer Kritik an den Görlitzer Taxifahrern. Die finden das ungerecht.

Taxi-Innungschef Andreas Gritzner: Die Görlitzer Taxifahrer sind eigentlich nett, sagt er. Aber einen schlechten Tag hat eben jeder mal.

Görlitz. Werner Freytag ist zufrieden. Eingestiegen, gefahren, bezahlt, ausgestiegen – so wie es eben sein muss, wenn man sich einem Taxi anvertraut. „Ich brauche keinen großen Schnack während der Fahrt. Hauptsache, ich komme schnell und sicher dorthin, wo ich hin will“, sagt er. Werner Freytag ist mit dem Taxigewerbe in Görlitz zufrieden. „Es läuft hier nicht groß anders als in anderen Städten in Deutschland“, sagt der norddeutsche Geschäftsmann. Meistens kommt er mit der Bahn an, will dann so schnell wie möglich mit seinen Geschäftspartnern zusammentreffen. „Taxi gehört einfach zu meinem Arbeitsleben. Ich bezahle, bekomme eine entsprechende Dienstleistung“, sagt er.

Ganz so entspannt wie Herr Freytag sieht mancher Fahrgast das Görlitzer Personentransportwesen offensichtlich nicht. Taxifahren in der Neißestadt, Lust oder Frust? Die neue Chefin der Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH hat da ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Als Andrea Behr nach Görlitz kam und sich per Taxi chauffieren ließ, schwärmte sie von der schönen Stadt, ihren Vorzügen. Der Taxifahrer damals allerdings hatte eine gegenteilige Meinung, erzählte eher von dem, was klemmt in der Stadt. Sind die Taxifahrer in Görlitz deshalb generell negativ eingestellt, brummelig? „Nein“, sagt Andreas Gritzner. Er ist Chef der Görlitzer Taxi-Innung. Taxifahrer sind halt auch nur Menschen, sagt er. „Der Fahrer, der die neue Europa-Stadt-Chefin kutschiert hat, ist bestimmt ein ganz netter. Wer weiß, was für eine Laus ihm an dem Tag über die Leber gelaufen ist. Es hat eben jeder mal einen schlechten Tag“, sagt Andreas Gritzner schmunzelnd.

Ab einer gewissen Größe einer Stadt sind alle Taxifahrer am Ende gleich, findet ein Unternehmer, der in Görlitz in ein Taxi steigt, seinen Namen nicht nennen möchte. Er habe in Polen geschäftlich zu tun, lässt sich zumindest bis an die Grenze chauffieren. „Da gibt es keine Zeit für große Gespräche“, sagt er.

Nettigkeit, Kundenzufriedenheit ist die eine Seite des Taxigewerbes. Die andere: Wie gut kann der Fahrer die Stadt erklären? Als Stadtführer sind die Görlitzer Taxifahrer nicht ausgebildet. Allerdings gab es in dieser Richtung schon in der Vergangenheit Bestrebungen.

Im Jahr 2000 beispielsweise hatte der Tourismusverein die Idee, Taxifahrer zu einer Art Stadtführer zu qualifizieren. Das Interesse war gar nicht mal so gering, immerhin kamen etwa 20 Taxifahrer zu einer entsprechenden Informationsveranstaltung. Vor allem Stadtgeschichte interessierte damals und: Die Fahrer sollten doch bitteschön nur Gutes über Görlitz erzählen. „Ja, es gab in der Folge Lehrgänge, einige Taxifahrer hatten sich daran beteiligt“, erinnert sich Andreas Gritzner.

Doch irgendwann und irgendwie scheiterte die Idee, Taxifahrer zu Stadtführern weiterzubilden. Oder besser gesagt: Sie verlief im Sande. „Es gab einfach kein Interesse mehr an den Angeboten“, sagt Taxi-Innungschef Andreas Gritzner. Zudem seien professionelle Stadtführer hinzugekommen, die das Feld übernommen haben.

Einen neuen Vorstoß in Sachen Freundlichkeit und Ortskenntnis der Görlitzer Taxifahrer wagte einige Jahre später die damalige Stadträtin Erika Lüders. 2005 brachte sie etwa 50 Taxifahrer aus Görlitz und Zgorzelec auf dem Bahnhofsvorplatz zu einem gemeinsamen Frühstück zusammen. Der Grund, damals jedenfalls: Weil den Görlitzer Taxifahrern Muffeligkeit und zu viel Gejammere über Wohnungsleerstand und Abwanderung nachgesagt wurde, hätten sie Besucher der Stadt verschreckt. Hintergrund der Frühstücks-Aktion: die damalige Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt.

Der Görlitzer Innungschef Andreas Gritzner sieht es keinesfalls so, dass die Görlitzer Taxifahrer generell negativ eingestellt sind. „Es gibt unterschiedliche Mentalitäten“, sagt er.

