Mützen für die Jugendfeuerwehr 370 Euro bekommt die Pulsnitzer Jugendwehr von der Helios-Klinik.

Ein Scheck für die Pulsnitzer Jugendfeuerwehr. © privat

Einen Scheck übergab jetzt Carsten Tietze, der Geschäftsführer der Helios Klinik Schloss Pulsnitz, an die Pulsnitzer Jugendfeuerwehr. „Wisst ihr denn schon, was ihr mit dem Geld anfangen wollt?“ fragte der Klinikchef die kleinen Feuerwehrleute bei der Scheckübergabe am Mittwoch. Die Meinung war einhellig: „Wir brauchen auf jeden Fall warme Mützen.“ Das fand auch Wehrleiter Dirk Kunte gut.

Die Spende ist quasi ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Zum traditionellen Weihnachtsbaumschlagen ruft die Klinik ihre Gäste auf, für einen guten Zweck zu spenden. Die Wahl fiel diesmal auf die Jungendfeuerwehr der Stadt Pulsnitz. „Die Kameraden machen eine hervorragende Jugendarbeit, und uns ist wichtig, dass wir lokales Engagement unterstützen“, begründet Carsten Tietze die Auswahl. 370 Euro sind so zusammengekommen und werden für die Winterausstattung der kleinen Kameraden verwendet.

