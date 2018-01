Müssen Schüler in Ruppendorf bald mehr zahlen?

Wie ist die Essensversorgung bisher geregelt?

Die Firma „Kochtopf UG“ liefert das Essen in der Altgemeinde Pretzschendorf an die drei Kitas und die Grundschule Pretzschendorf. Die „Küche für Jedermann“ ist in der Altgemeinde Höckendorf für beide Kitas und die Ruppendorfer Grundschule zuständig. In allen Kitas zahlen die Kinder 2,50 Euro pro Portion. In den Grundschulen unterscheidet sich der Essenspreis um 15 Cent. Das Mittagessen in der Ruppendorfer Grundschule kostet bisher 2,75 Euro, die Kinder der Grundschule Pretzschendorf zahlen dagegen 2,90 Euro.

Wieso sind die Essenspreise in den Grundschulen unterschiedlich?

Das liegt an der Verteilung der Kosten. Pro Portion schießt die Gemeinde Geld zu. Rund 68000 Euro hat Klingenberg 2017 für das Essen in den Kindertageseinrichtungen bezahlt. Für die Grundschule Ruppendorf liegt der Zuschuss pro Portion bei nahezu 50 Cent, in der Grundschule Pretzschendorf bei weniger als einem Cent. Grund für den ungleichen Anteil sind die unterschiedlichen Kosten, die der Kommune entstehen. Zum Beispiel stellt die Gemeinde in der Grundschule Ruppendorf Personal bei der Essensausgabe, in Pretzschendorf nicht. Auch der Verwaltungsaufwand ist in Pretzschendorf gering, da die Eltern dort direkt mit „Kochtopf UG“ abrechnen.

Warum sollen die Preise einheitlich werden?

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass die Betreuungspreise in der Gemeinde je nach Art der Einrichtung gleich sein müssen. Deshalb hat sich die Gemeinde zum Ziel gesetzt, auch die Essenspreise in Kitas und Grundschulen einheitlich zu gestalten.