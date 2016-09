Müssen die Neustädter jetzt Angst haben? Die Kriminalität im Viertel steigt: Diebstähle, Körperverletzungen und Drogendelikte häufen sich.

Vor allem an warmen Wochenendabenden ist der Scheune-Vorplatz ein beliebter Treffpunkt. Doch er gehört auch zu den kriminellen „Hotspots“ des Viertels. Hier werden Drogen verkauft, kürzlich gab es eine Massenschlägerei. © Christian Juppe

Ein Angriff auf einen Türsteher und zwei Polizisten, eine Messerstecherei auf dem Scheune-Vorplatz und diverse Diebstähle: Die Liste an Straftaten in der Äußeren Neustadt ist lang. Erst am vergangenen Wochenende nahm die Polizei wieder einen 20-jährigen Syrer sowie einen 35-jährigen Tunesier wegen Körperverletzung fest. Ebenfalls im Streifenwagen landete ein 26-jährigen Dieb aus Libyen. Außerdem wurden bei einer Razzia zwei gestohlene Mobiltelefone gefunden. Die Polizei will künftig verstärkt Kontrollen durchführen. Denn die Kriminalität im Viertel steigt.

Das sagt zumindest Thomas Geithner, Pressesprecher der Polizei Dresden. Bereits im vergangenen Jahr war die Anzahl an Straftaten entgegen dem stadtweiten Trend um über drei Prozent gestiegen: Waren es 2014 noch 3 314 erfasste Delikte, stellten die Beamten 2015 bereits 3 656 fest. Auch in diesem Jahr rechnet die Polizei wieder mit einer Zunahme: „Seit den Sommerferien haben wir vor allem mehr Körperverletzungen zu verzeichnen“, so Geithner. Zahlen kann er dazu allerdings noch nicht nennen. Eine Erklärung für den Anstieg hat die Polizei nicht. Zwar fällt der zeitlich mit der Abschaffung einer Verordnung zusammen, die einen Verkauf von Alkohol zum Mitnehmen am Freitag und Sonnabend nach 22 Uhr untersagte. „Ob es da einen Zusammenhang gibt, ist nicht messbar“, so Geithner. Schließlich sei auch davor spätabends in den Kneipen Alkohol geflossen.

Trickdiebstähle, Körperverletzungen und Drogenkriminalität begegnen der Polizei im Viertel am häufigsten. Das war auch 2015 so: 2 105 Diebstähle und 349 Körperverletzungen wurden in dem Jahr festgestellt. Ein Phänomen ist das der Antänzer, die engen Körperkontakt zu ihren Opfern suchen, um sie zu bestehlen. „Die Methode gibt es bereits seit Jahren“, erklärt Geithner. „Mal haben wir eine Zeit lang bis zu zwölf Fälle an einem Wochenende, dann ist wieder Ruhe.“ Derzeit gebe es vereinzelte Vorkommnisse. „In der Neustadt finden die Täter das, was wir ‚leichte Opfer‘ nennen“, sagt der Polizeisprecher. „Alkoholisierte lassen den Kontakt eher zu.“

Wer die Straftaten begeht, sei von Delikt zu Delikt unterschiedlich. Beim Drogenhandel sind meist Einzeltäter aktiv, Körperverletzungen werden eher in der Gruppe ausgetragen. „Meist sind es aber keine Neustädter“, erklärt der Polizeisprecher. So habe es auch mit den Bewohnern der Asylunterkunft in der Katharinenstraße keine Probleme gegeben. „Stattdessen nutzen viele von außerhalb den Eventcharakter des Viertels am Wochenende aus.“

Von kriminellen „Hotspots“ will die Polizei nicht reden. Vielmehr sei es aber so, dass die Kriminalität sich im Viertel verteile. Allerdings seien der Pavillon am Alaunplatz und der Scheune-Vorplatz Problemstellen. Dass auf Letzterem vor allem der Drogenhandel floriert, ist ein offenes Geheimnis, das auch die Polizei bestätigen kann. Das Gerücht, dass vor allem am Albertplatz viele Diebe zuschlagen und ihre Opfer auf dem Heimweg abfangen, stimme ebenfalls. Dass im Alaunpark zunehmend Bettler unterwegs sind, kann der Polizeisprecher hingegen nicht bestätigen.

Angst müssten die Anwohner aber nicht haben. „Die Neustadt ist keine No-Go-Area, man sollte sich nicht verrückt machen lassen“, so Geithner. „Von Gewalt bekommt der normale Kneipenbesucher in der Regel nichts mit und wird auch nicht zum Opfer.“ Anders bei Diebstählen. Deswegen rät der Polizeisprecher durchaus auch zur Achtsamkeit: Wie bei Großveranstaltungen sollten das Portemonnaie sicher verstaut sein und nicht zu viele Dokumente mitgenommen werden.“

Auch die Polizei wird aktiv: „Wir laufen vor allem in den späten Abendstunden am Wochenende vermehrt Streife“, so Geithner. Dabei sind die Beamten teilweise auch in Zivil unterwegs. Doch es gibt nur begrenzt Personal. „Gerade wenn am Wochenende etwas anderes anliegt, wie zum Beispiel Fußballspiele, fehlen uns die Kräfte in der Neustadt.“ Deswegen will das Revier Nord nun versuchen, auch Beamte aus anderen Einsatzgebieten einzusetzen.

