Müssen Bahnreisende im Trilex den Personalausweis zeigen? Eine Fahrkartenkontrolle kann unangenehme Folgen haben. Dabei sind Querelen vermeidbar.

SZ-Leser Burkhard Köhler fährt oft mit dem Zug. Dafür kauft er gern ein Sachsenticket – damit kann er nicht nur in ganz Sachsen, sondern auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen alle Nahverkehrszüge nutzen. Mehr noch: In vielen Regionen gilt das Sachsenticket auch in Bussen und Straßenbahnen, so in den Verkehrsverbünden Oberelbe (VVO) und Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon). Immer trägt Burkhard Köhler auf dem Fahrschein an der dafür vorgesehenen Stelle seinen Namen ein. So weit, so gut. Neulich aber glaubte er seinen Ohren nicht zu trauen. Burkhard Köhler saß im Trilex zwischen Dresden und Görlitz, und der Zugbegleiter wollte außer dem Sachsenticket auch den Personalausweis sehen. So etwas sei ihm noch bei keiner Reise passiert, berichtet er später. Ob der Zugbegleiter denn rechtens gehandelt habe?

Hat er, sagt Jörg Puchmüller, Sprecher der Trilex-Muttergesellschaft Länderbahn. „Unsere Zugbegleiter sind angewiesen, sich bei personalisierten Fahrscheinen den Ausweis zeigen zu lassen.“ Zu diesen, nur für darauf eingetragene Personen gültigen Fahrkarten gehören das Sachsenticket und das Trilex-Katzensprung-Ticket, das zwischen Dresden und der Oberlausitz gilt. Der Passus mit der Ausweiskontrolle steht auch in den Beförderungsbedingungen des Unternehmens. „Damit soll einem möglichen Missbrauch der Fahrscheine ein Riegel vorgeschoben werden“, erklärt Puchmüller. In der Vergangenheit sei es vorgekommen, dass Reisende ihre Fahrkarten weiterverkauft oder verschenkt hätten. Das sei bei personalisierten Tickets aber nicht zulässig.

Auch andere Verkehrsunternehmen handhaben das wie die Länderbahn – zum Beispiel die Städtebahn Sachsen, deren Züge zwischen Dresden und Kamenz bzw. Königsbrück pendeln. „Bei Vorlage des Sachsentickets muss der Personalausweis dem Kundenbetreuer mit vorgezeigt werden“, stellt Sprecherin Franziska Straube klar. Auch in Bussen oder Straßenbahnen kann es passieren, dass Kontrolleure zum Sachsenticket auch den Personalausweis sehen wollen. So steht es auch in den Tarifbestimmungen für dieses Ticket, erklärt Sprecherin Sandra Trebesius vom Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon): „Darin steht, dass das Fahrpersonal jederzeit berechtigt ist, sich bei der Fahrausweiskontrolle den Ausweis zeigen zu lassen, um zu prüfen, ob die auf dem Ticket eingetragenen Namen mit dem Nutzer übereinstimmen.“

Voraussetzung ist natürlich, dass der Reisende seinen Personalausweis überhaupt bei sich hat. Die Tarifbestimmungen für Fahrscheine setzen das voraus – aber ein Gesetz dafür gibt es nicht, sagt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz: „Eine grundsätzliche und generelle Pflicht, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland seinen Personalausweis immer und überall mitzuführen, ist mir aus rechtlicher Sicht nicht bekannt.“ Die Polizei rät dennoch, immer den Ausweis bei sich zu haben. Denn jeder kann unerwartet in die Situation kommen, schnell identifiziert werden zu müssen – etwa nach einem Unfall. „Wenn es um die schnelle und zweifelsfreie Feststellung der Identität einer Person geht, kann das Mitführen eines Ausweisdokumentes auch für den Betroffenen von unschätzbarem Wertsein“, erklärt Polizeisprecher Knaup.

Wer jedenfalls zum Sachsenticket oder ähnlichen personifizierten Fahrkarten keinen Ausweis zeigen kann, wird wie ein Reisender ohne gültigen Fahrschein betrachtet. Das heißt, es ist ein erhöhtes Beförderungsentgelt von mindestens 60 Euro fällig. „Unsere Zugbegleiter sind auch berechtigt, solche Reisenden auf dem nächsten Bahnhof zum Aussteigen aufzufordern“, stellt Puchmüller klar.

