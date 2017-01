Müssen Bäume an der Grünen Ecke fallen? Eine Friedrichstädter Bürgerinitiative zeigt, dass sich Protest lohnt. Zufrieden sind die Mitglieder aber noch nicht.

Wie viele andere Friedrichstädter genießt Ursula Wicklein das Stückchen Natur auf der Brache an der Friedrichstraße. Sie befürchtet, dass die alten Pappeln und anderen Bäume dem geplanten Neubau weichen müssen. © René Meinig

Ursula Wicklein verbucht es zumindest als Teilerfolg. Gemeinsam mit den etwa zehn Aktiven der Bürgerinitiative Friedrichstadt ist es der 76-jährigen Dresdnerin gelungen, ein umstrittenes Bauprojekt in ihrem Stadtteil in die – wie sie selbst sagt – „richtigen Bahnen“ zu lenken. Es geht um die geplanten Neubauten auf der als Grüne Ecke bekannten Brache an der Friedrichstraße. Pläne für das Areal gibt es schon seit vielen Jahren.

Ursprünglich sollte dort ein großes Einkaufszentrum entstehen. Dagegen hatten die Friedrichstädter mehr als 200 Stellungnahmen beim Baubürgermeister eingereicht. Noch bevor diese ausgewertet waren, ging der Bauherr pleite; eine neue Immobilienfirma übernahm daraufhin das Eckgrundstück samt den Planungen für den Einkaufstempel.

Investor hält sich bedeckt

Ende September 2016 dann die Überraschung: Der neue Investor, die Bauwi-Unternehmensgruppe aus Thüringen, hatte die Pläne grundlegend verändert und diese in einer Infoveranstaltung öffentlich vorgestellt. Statt einer geschlossenen Einkaufspassage sollen nun im Erdgeschoss kleinere Läden, in den Etagen darüber Wohnungen entstehen. Zugegeben: Ob es allein am Bürgerprotest lag oder ob der Investor aus wirtschaftlichen Gründen auf mehr Wohnungen und weniger Handel setzt, wird wohl nie eindeutig geklärt werden.

Fest steht, dass der Bauwi-Geschäftsführer Alexander Nenninger ein Dresdner Architekturbüro beauftragte, das Bauprojekt zu verändern und dabei auch die Kritikpunkte der Dresdner zu berücksichtigen. Bemängelt wurden unter anderem das Parkdeck auf dem Dach des Einkaufszentrums, die Anlieferzone im Innenhof, die mit 3 200 Quadratmetern zu große Verkaufsfläche, das fehlende Grün. An diesen Stellen wurde in den neuen Plänen deutlich nachgebessert. Etwa bei der Ladenfläche: Sie wurde um ein Drittel reduziert. Die Friedrichstädter sind stolz, sich gegen das Einkaufszentrum gewehrt zu haben. „Es zeigt, dass sich das durchaus lohnen kann“, sagt Ursula Wicklein.

Zufrieden ist sie mit den aktuellen Plänen allerdings noch längst nicht. Bei näherer Betrachtung wird klar, dass gerade jene Bäume, um deren Schutz es den Anwohnern geht, den Neubauten zum Opfer fallen müssen. Denn auf dem Areal ist eine sogenannte Blockrandbebauung vorgesehen, um die ursprüngliche, zusammenhängende Straßenfassade der Friedrichstraße wieder herzustellen. Dort steht jedoch eine Baumzeile mit imposanten Pappeln, Spitzahorn, Linden, Weißdorn und einer Roteiche. „Wir wollen unbedingt verhindern, dass sie gefällt werden“, sagt Ursula Wicklein entschlossen.

Ihr Herzblut hängt an diesem kleinen Stück Natur mitten in der Stadt. Nach dem Hochwasser 2002 haben sich die Anwohner in nahezu 30 Arbeitseinsätzen liebevoll um die Grüne Ecke gekümmert, Müll eingesammelt, einen Stapel aus altem Holz für Insekten hergerichtet. Mit der Birkengruppe stehen 60 Bäume auf dem Grundstück, die großen Pappeln seien mehr als 100 Jahre alt, erzählt Ursula Wicklein. Weil auf dem Grundstück nebenan das Erdreich von Chemierückständen einer ehemaligen Reinigung befreit wurde, sind bereits sechs der Bäume gefallen.

Von ihrem ursprünglichen Wunsch, die Ecke als Grünanlage oder Park zu erhalten, haben sich die Mitglieder der Bürgerinitiative inzwischen verabschiedet. „Es ist klar, dass in Dresden Wohnungen benötigt werden.“ Dennoch sollten Investoren berücksichtigen, wie wichtig Bäume für das Stadtklima und die Lebensqualität sind. Deshalb hofft Ursula Wicklein, dass sich die Bauwi an die Zusage hält, die Bewohner in Workshops und Infoveranstaltungen in die Gestaltung miteinzubeziehen.

Dort hält man sich indes bedeckt. Auf SZ-Anfrage teilt Architekt Alexander Xyländer lediglich mit, dass es nach Rücksprache mit dem Bauherrn derzeit keine weiteren Auskünfte über den Planungsstand gibt. Zu sagen hätten die Friedrichstädter noch einiges. Zum Beispiel, dass sie sich als Betreiber für die Geschäfte im Erdgeschoss einen Fleischer und Bäcker wünschen. „Was wir nicht brauchen, ist ein Supermarkt oder Klamottenläden.“

