Münzgeld gestohlen

Laptops und Tablets gestohlen.

Radebeul. In der Nacht zum Dienstag hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Elektronikgeschäft an der Meißner Straße in Radebeul auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort stahlen sie mehrere Laptops und Tablet-PCs im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (SZ)