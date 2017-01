Münzautomat beschädigt Kein Geld erbeutet, aber das Gerät demoliert: Wer hat etwas gesehen?

Ende vergangene Woche hatten Unbekannte versucht, den Münzautomaten eines öffentlichen WC in Altkötzschenbroda aufzuhebeln. Offenbar wollten die Täter an das Geld in dem Automaten gelangen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht?

Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

