Münnichs setzen auf die neueste Technik Der Elektronikladen zeigt bei Fernsehern und Co. die Spitzenklasse – und hat dafür das Geschäft deutlich modernisiert.

Inhaberin Susanne Münnich freut sich über den gelungenen Ladenumbau. Sie hat ihn maßgeblich vorbereitet. Foto: Matthias Weber

Schon von außen ist die Veränderung sichtbar – und drinnen bleiben die Blicke sofort an den großen Bildschirmen hängen: Nach 16 Jahren zeigt sich das Elektronikgeschäft von Susanne Münnich in neuer Optik. Heller und luftiger ist das Ambiente. Doch das Erscheinungsbild ist nur das eine, hinter den Kulissen hat sich jede Menge getan, um den Laden fit für die Zukunft zu machen.

Vierzehn Tage Umbau liegen hinter dem EP-Münnich-Team, und die hatten es in sich. 600 Meter Netzwerk-Kabel wurden verlegt, die gleiche Länge Antennenkabel verbirgt sich ebenfalls unsichtbar in den Wänden und im Boden. Die Vielzahl der technischen Geräte macht’s nötig, erläutert Inhaberin Münnich: Jeder Fernseher kommuniziert heutzutage übers Internet, und das wollen Frau Münnich und ihr Team den Kunden im Laden schließlich auch vorführen. Dafür sind stabile Leitungen nötig. Funk-Internet über Wlan reicht da nicht mehr aus.

Von diesen Anstrengungen ist am Montag, als das Geschäft neu eröffnet wurde, nichts mehr zu sehen. Dabei steckt viel Arbeit dahinter. Seit anderthalb Jahren verfolgt Susanne Münnich das Ziel, das Geschäft zu modernisieren. Ursprünglich sollte der Umbau schon im Frühling stattfinden, jetzt ist es der Herbst geworden. Fast alle Arbeiten sind von regionalen Firmen erledigt worden, das war den Münnichs wichtig. Und auch das ganze Team – drei Techniker, mit Seniorchef Hartmut Münnich drei Verkäufer und Chefin Susanne Münnich selbst – haben mit viel Leidenschaft dabei angepackt. Der bewegendste Moment, sagt Frau Münnich, sei der Sonnabendmittag gewesen, als die verhüllenden Folien von den großen Schaufenstern entfernt wurden und sich der Laden so präsentierte, wie sie es sich schon lange erträumt hatte.

Die Kunden lohnen es ihr: Gleich Montagfrüh haben Münnichs den ersten Fernseher verkauft, erzählen sie. Abnehmer waren Kunden, die fast die vollen 14 Tage auf die Neueröffnung warten mussten, weil ihr altes Gerät ersetzt werden musste und der Ausfall in die Umbauzeit des Geschäfts fiel. Andere kommen mit Blumen oder anderen Glückwünschen, eine Kundin hat am Montag sogar eine Riesenladung Pfannkuchen gebracht – und das Ladenteam auch während des Umbaus selbstlos immer wieder mit Stärkungen versorgt.

Das Sortiment in dem 100-Quadratmeter-Geschäft hat sich durch den Umbau nicht verändert, sagen Hartmut und Susanne Münnich. Die Dinge finden sich jetzt an anderen Plätzen, der Mobilfunkbereich ist ausgebaut, es gibt erstmals in einem Löbauer Laden eine Handy-Ladestation, das Fotostudio ist größer geworden, und im Laden befindet sich jetzt ein sogenanntes virtuelles Regal: Da können die Mitarbeiter für ihre Kunden auf den Online-Shop von EP Electronic Partner zurückgreifen – und auf diese Weise ihre Ladenfläche deutlich vergrößern. Damit haben die Kunden nun nicht nur Zugriff auf die Unterhaltungselektronik, sondern auch auf Geräte wie Kühlschränke und Co.

Dabei gehe es um einen Zusatzservice, erklärt Frau Münnich, nicht darum, in neue Geschäftsfelder einzusteigen. Kunden aus den Internetshops aktiv zurückholen wolle sie sowieso nicht, sagt sie. Das passiere von ganz allein. Wer teure Elektronik im Internet bestelle, komme irgendwann an den Punkt, an dem das schieflaufe, ist sie überzeugt. Und dann stünden die Kunden wieder bei ihnen im Laden. Außerdem, betont sie, seien die Produktbewertungen in den Internetportalen nur bedingt hilfreich. „Wer ein richtig gutes Fernsehbild haben will, findet das nicht im Netz“, sagt sie. Der müsse sich das vor Ort ansehen und selbst einschätzen, ob das Gerät für seine Ansprüche das Richtige sei oder nicht. Und wenn Kunden sich im Laden bloß die Beratung abholen wollen, um dann doch im Netz einzukaufen, „dann liegt es an uns, den Kunden bei uns zu halten“, ist die Inhaberin überzeugt.

