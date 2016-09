München rüstet sich für Oktoberfest Bier, Fahrgeschäfte, Blaskapellen. Alles wie immer. Nur eben unter strengeren Sicherheitsvorkehrungen. Trotz Terrorangst wollen die Bayern unbeschwert feiern.

Sicher ist sicher: Rucksäcke sind beim Oktoberfest verboten. © dpa

Bierzelte, Riesenrad, Achterbahn mit Olympia-Looping, darüber Sonne und wolkenlos blauer Himmel. Kurz vor der Eröffnung präsentiert sich das Oktoberfest wie aus dem Bilderbuch. Seit Tagen sind Münchner in Dirndl und Lederhose unterwegs, um sich bei Wiesn-Warm-ups in Stimmung zu bringen. Von Samstag an werden sie hier mit Australiern und Italienern, Russen und Chinesen feiern.

Alles wie jedes Jahr – fast. Wenn Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf dem größten Volksfest der Welt am Samstag das erste Fass Bier mit dem traditionellen Ruf „Ozapft is! Auf eine friedliche Wiesn“ anzapft, hat das einen besonderen Klang. Denn diesmal sind Sicherheit und Terrorangst das beherrschende Thema.

Die Stadt hat nach dem Amoklauf in München und den Anschlägen in Paris, Brüssel, Nizza, Ansbach und Würzburg ihr Sicherheitskonzept verschärft. „Wir haben alles getan, was erforderlich und angemessen ist“, sagt Wiesn-Chef Josef Schmid am Donnerstag beim traditionellen Rundgang. „Der Charakter dieses größten und schönsten Volksfestes ändert sich nicht.“

Verborgen hinter den Bierzelten am westlichen Rand des Geländes stehen metallene Boxen mit aufgerolltem Maschendrahtzaun. Er schließt einen letzten offenen Bereich. Erstmals in der mehr als 200-jährigen Geschichte des Volksfestes wird das Festareal vollständig abgesperrt sein. Ordner sollen dafür sorgen, dass sich der Zaun bei Gefahr binnen 50 Sekunden öffnet. An den Zugängen wird es schärfere Kontrollen geben als bisher; große Taschen und Rucksäcke sind verboten. 450 Ordner, fast doppelt so viele wie im Vorjahr, hat die Stadt engagiert. Die Polizei schickt hundert Beamte mehr.

Politiker, Trachtler, Kabarettisten und andere Prominente haben dazu aufgerufen, sich nicht von einem Besuch abhalten zu lassen. Einhellige Meinung: Das würde Terroristen und Kriminellen nur in die Hände spielen. Für Wirte-Sprecher Toni Roiderer ist es eine Wiesn wie immer. Stornierungen habe es nicht mehr gegeben als sonst auch. „Drei Tische haben wir mittags zurückbekommen – und dafür 150 Anfragen für den Abend.“

Fast vergessen scheint zu sein, dass es neben Terror auch sehr viel alltäglichere Gefahren gibt. Taschendiebstahl etwa. 25 spezialisierte Fahnder aus Ungarn, der Schweiz, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und verschiedenen deutschen Städten wollen ihnen das Handwerk legen.

Auch über mögliche Unwetter, Unfälle, Stromausfall, Störungen im öffentlichen Nahverkehr und eine eventuelle Überfüllung des Geländes haben sich die Verantwortlichen Gedanken gemacht. Wenn es wirklich zu voll wird, könnte das Gelände als Ultima Ratio kurzzeitig geschlossen werden – so sieht es das Konzept vor. „Es kann sein, dass der Haupteingang mal eine halbe Stunde zu ist“, sagt Schmid.

Auf dem Wiesn-Gelände sind kurz vor dem Anstich Gabelstapler unterwegs, Biertische liegen zusammengeklappt hinter einem Zelt. Wirte und Budenbesitzer, Veranstalter und Sicherheitskräfte wollen „ihr“ Volksfest jetzt fröhlich und unbeschwert beginnen. Wirte-Sprecher Roiderer spricht allen aus der Seele: „Wir lassen uns doch nicht von einer Handvoll Verrückter die Lebensfreude nehmen.“ (dpa)

