München macht’s Der Weg zum Titel führt auch im Eishockey nur noch über einen Klub aus Bayern. Das sehen sogar die Eisbären Berlin ein.

Es ist wie beim Fußball. Wenn am Freitag die Deutsche Eishockey-Liga anfängt, dann setzen die meisten Trainer auf München – nicht Bayern, sondern EHC Red Bull. Demnach holen die Münchner das dritte Mal hintereinander den Meisterpokal. Mit diesem Anspruch treten sie auch an. „Unser Ziel ist es, den Titel zu verteidigen“, sagt ihr Manager Christian Winkler in einer Umfrage des Fachmagazins Eishockey-News vor dem Saisonauftakt.

Dank des österreichischen Namenssponsors sind die Münchner der finanzkräftigste Klub des Oberhauses. Das Budget beträgt 12,5 Millionen Euro. Entsprechend gut haben sie sich verstärkt. Außerdem gehen die Münchner selbstbewusst in die Serie, denn sie stehen bereits nach vier von sechs Spieltagen in der Champions League mit jeweils zwei Erfolgen gegen den finnischen Spitzenverein IFK Helsinki und den polnischen Extraligisten KS Cracovia aus Krakow (Krakau) im Achtelfinale.

„Sie haben eine starke Mannschaft und noch viele Importpositionen offen, können also reagieren“, schiebt auch Stéphane Richer, Sportdirektor der Eisbären Berlin, den Münchnern die Favoritenbürde zu. Als größter Konkurrent gilt Adler Mannheim – der Klub, der hinter den Münchnern durch die SAP-Hilfe mit 12,2 Millionen Euro über die meisten Geldmittel verfügt und in Europas Eliteklasse nach Siegen gegen den tschechischen Extraligisten HC Ocelari Trinec und den schwedischen Topverein HV71 Jönköping auch auf dem besten Weg in die K.-o.-Runde ist.

In der Etattabelle folgen die Kölner Haie mit 11,5 und die Eisbären mit 11,2 Millionen Euro. Besonders die Berliner klotzen wieder, anstatt zu kleckern. Sie scheiterten in der vergangenen Serie im Halbfinale an den Münchnern. Die Eisbären vollzogen einen für ihre Verhältnisse ungewöhnlich großen personellen Umbruch: Neun Profis verließen den Rekordmeister. Sieben Spieler kamen nach Berlin.

Die Eisbären profitieren von der Kooperation mit den Los Angeles Kings aus der nordamerikanischen Profiliga NHL. Der kalifornische Klub lotste Sean Backman von seinem Farmteam Ontario Reign aus der zweithöchsten amerikanischen Liga AHL zu ihnen. Außerdem ragt James Sheppard in Berlin heraus. Er entspricht als harter Arbeiter, der weite Wege geht, dem Anforderungsprofil von Trainer Uwe Krupp. „Wir sind in der super Situation, die Spieler so einsetzen zu können, wie sie zueinander passen“, sagt der ehemalige Bundestrainer. Er bezieht das auf den mit 13 Angreifern um eine Position überbesetzten Sturm.

Krupp kann seinen breiten Kader gut gebrauchen, denn die Spielzeit hat ihre Tücken. Die DEL gönnt sich aufgrund der Olympischen Winterspiele im Februar 2018 eine Auszeit. Daher ist der Plan zuvor so dicht gedrängt wie lange nicht mehr. Da bringt auch der um eine Woche vorgezogene Beginn wenig. 49 Duelle presst die Liga in 22 Wochen bis zur Pause. Anschließend folgen bloß noch drei Partien. Dadurch gibt es Monate mit bis zu zwölf Spielen.

Die Eisbären jagen auch in der Auszeit dem Puck nach. Sie gastieren am 13. Februar 2018 in Ontario. „Wir haben immer probiert, neue Wege zu gehen und uns mit vielen europäischen Vereinen außerhalb der DEL zu messen“, sagt Geschäftsführer Peter John Lee. „Gegen einen AHL-Klub anzutreten, bringt diesen Gedanken auf die nächste Stufe.“ Kings-Boss und Eisbären-Aufsichtsratschef Luc Robitaille setzt noch einen drauf: „Das wird eine historische Partie, die wir voller Stolz unterstützen. Wir hoffen nur, dass die Eisbären bei aller Euphorie über diesen Saisonhöhepunkt die nationalen Aufgaben davor und danach nicht vernachlässigen.“ Er erwartet bald den achten Titel in Berlin.

Derweil ist die DEL seit Mittwoch wieder im Internet unter der alten Adresse zu erreichen und bietet auch eine App an. Sport1 überträgt mindestens 40 Duelle im frei empfangbaren Fernsehen. Die Telekom zeigt alle Partien in HD als Livestream über TV, PC, Tablet oder Smartphone.

