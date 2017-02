Mümmelmann kommt bei Beamten an

Autofahrer schwer verletzt Zeit: 23.02.2017, 06.15 Uhr

Ort: Dresden-Gompitz Am Donnerstagmorgen war der Fahrer eines Ford Focus auf der Kesselsdorfer Straße unterwegs und wollte nach links in die Anschlussstelle Dresden-Gorbitz abbiegen. Dabei stieß der 27-Jährige mit einem entgegenkommenden Renault Megane zusammen. Durch den Aufprall erlitt der 39-jährige Fahrer des Renaults schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 19000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage der Kreuzung aufgrund eines Defektes ausgefallen.

Feuer in Lagerhalle Zeit: 22.02.2017, 17.00 Uhr

Ort: Dresden-Friedrichstadt Mittwochnachmittag geriet eine Lagerhalle am Messering in Brand. Durch das Feuer wurden drei Fahrzeuge, die in der Halle standen, beschädigt. Dabei handelt es sich um einen VW Golf, einen Barkas sowie einen Audi. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt die Ursache sein.

Einbrecher überrascht Zeit: 22.02.2017, 11.30 Uhr

Ort: Dresden-Lausa An einem Einfamilienhauses an der Königsbrücker Landstraße hat am Mittwochmittag ein Unbekannter ein Fenster aufgehebelt und versuchte in einzudringen. In diesem Moment erschien der 61-jährige Hauseigentümer, woraufhin der Täter flüchtete.

Einbruch in Fahrschule Zeit: 21.02.2017, 20.30 Uhr bis 22.02.2017, 05.30 Uhr

Ort: Dresden-Friedrichstadt In der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte in die Räume einer Fahrschule an der Weißeritzstraße ein. Sie stahlen rund 25 Euro aus einer Geldkassette. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.