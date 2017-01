Mülltonnen warten auf Abholung Für die Fahrzeuge fehlt es an Platz. Hilfe ist aber in Sicht.

„Die Männer vom Bauhof waren in extremen Zeiten fast rund um die Uhr im Einsatz“ – Bürgermeister Olaf Ehrlich. © SZ-Archiv/Daniel Förster

Der Winterdienst in Reinhardtsdorf-Schöna hatte bisher mehr zu tun als in den vergangenen Jahren. „Die Männer vom Bauhof waren in extremen Zeiten fast rund um die Uhr im Einsatz“, sagte Bürgermeister Olaf Ehrlich (parteilos) im Gemeinderat. Er und weitere Räte dankten für das hohe Engagement. „Teilweise sah es bei uns in der Gemeinde besser aus als auf der B 172“, sagte Ehrlich.

Eine Problemstelle war allerdings am Bahnhof Schöna. Dort konnte nicht genügend Platz geschaffen werden, damit Müllfahrzeuge wenden konnten. So wurden Privathaushalte nicht mehr planmäßig angefahren. Sollte sich die Situation nicht bessern, will die Gemeinde bei der Entsorgung mit dem Bauhof helfen. Das eingelagerte Streusalz war aber mittlerweile aufgebraucht. „Es wurde nachbestellt und ist wieder ausreichend vorhanden“, erklärt der Bürgermeister. (SZ/gk)

