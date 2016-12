Mülltonnen in Flammen

An der Muskauer Straße in Bautzen brannten am Mittwochabend Müllcontainer. © Toni Lehder

Feuerwehreinsatz am Mittwochabend an der Muskauer Straße in Bautzen. Die Berufsfeuerwehr musste ausrücken, weil gegen 21.30 Uhr an einem Müllplatz ein Brand ausgebrochen war. Am Abfallplatz in Höhe Hausnummer 20 c standen Mülltonnen und Sperrmüll in Flammen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

zur Startseite