Mülltonnen in Flammen In der Nacht zum Mittwoch setzten Unbekannte drei Mülltonnen in Brand. Auch ein Auto wurde dabei beschädigt.

© Symbolbild/Uwe Soeder

An der Altoppitzscher Straße setzten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch drei Mülltonnen in Brand. Das teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mit. Ob es sich dabei um Brandstiftung handelte, steht noch nicht fest.

Durch die brennenden Tonnen fingen auch acht hölzerne Palisadenpfeiler Feuer, welche den Müllplatz einrahmten. Außerdem wurde ein neben den Tonnen stehen Transporter durch die Hitze beschädigt. Das Feuer löschte der Eigentümer des Transporters selbst.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (SZ)

zur Startseite