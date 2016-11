Mülltonnen in Flammen

15 Mülltonnen bei Brand vernichtet

Demitz-Thumitz. Zu einem Brand wurde am Sonnabendabend die Feuerwehr in die Straße Am Schloss in Demitz-Thumitz gerufen. Hier brannten Mülltonnen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Dabei stellte sich heraus, dass durch das Feuer 15 Mülltonnen komplett vernichtet und fünf weitere stark beschädigt wurden. Angaben zu einer Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.