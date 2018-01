Mülltonnen in Brand gesetzt

Meißen. Montag Nachmittag erlitten zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der Poststraße in Meißen leichte Verletzungen. Der 19-jährige Fahrer eines BMW war vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Poststraße gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Caddy. Sowohl er als auch die 32-jährige VW-Fahrerin wurden bei dem Crash leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich nach Polizeiangaben auf rund 9000 Euro. (SZ)

Ford Galaxy gestohlen.

Radebeul. Unbekannte stahlen am Montag in der Zeit zwischen 18.15 Uhr bis 21.45 Uhr von der Karl-Marx-Straße in Radebeul einen schwarzen Ford Galaxy. Der Zeitwert des elf Jahre alten Vans wurde auf rund 5 000 Euro beziffert. (SZ)