Mülltonnen in Brand geraten

Görlitz. Am Mittwochmorgen ist eine Garage an der Südoststraße in Görlitz in Brand geraten. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Wehr von Görlitz-Stadtmitte eine knappe Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Gemeinsam mit den Wehren entdeckte eine Funkwagenbesatzung des örtlichen Reviers schnell die mögliche Ursache: Als der 91-jährige Eigentümer sein Elektrofahrzeug reparierte, entzündete sich dieses offenbar. Die Flammen griffen anschließend schnell auf den Unterstand über, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation wurde der Senior in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden betrug etwa 12 000 Euro. Ein Sachverständiger wird sich genauer mit dem Brandausbruch auseinandersetzen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (szo)

Görlitz. Zwei Fahrräder sind am Dienstagabend in Görlitz entwendet worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, wurden die Cube-Räder, welche ordnungsgemäß mit Schlössern befestigt waren, von Unbekannten an der Christoph-Lüders-Straße gestohlen. Der Wert der Räder, einem grau-orangefarbenen Rennrad vom Typ Race Pro und einem grauen Mountainbike, beläuft sich auf insgesamt rund 2 700 Euro, die Kripo hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. (szo)

Deschka. Am Dienstagnachmittag sind in der Kunnersdorfer Senke zwei Autos zusammengestoßen. Als ein 55-Jähriger aus Richtung Deschka kommend links in Richtung Görlitz abbiegen wollte, übersah er nach Angaben eines Polizeisprechers vermutlich den vorfahrtsberechtigten Wagen auf der Bundesstraße, der aus Richtung Görlitz kam. Der Verursacher verletzte sich dabei leicht. Es entstand insgesamt rund 10 000 Euro Sachschaden. (szo)

Schwerer Unfall bei Markersdorf

Markersdorf. Auf der B 6 zwischen dem Abzweig nach Ebersbach und Holtendorf hat es am Dienstagabend gegen 19 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Der genaue Unfallort liegt an der Hohen Straße in Holtendorf am Feld bei Markersdorf.

Ein 32-Jähriger war in einem Citroën Saxo auf der Hohen Straße aus Richtung Markersdorf in Richtung Görlitz unterwegs, als er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch gegenzusteuern geriet der Fahrer nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Seat Ibiza zusammen, in welchem ein 39-jähriger Fahrer unterwegs war. Die beiden Fahrer sowie eine weitere Person, die in dem Citroen saß, wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie Madeleine Urban, Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochmorgen auf Nachfrage erklärte, besaß der Unfallverursacher keinen Führerschein und stand scheinbar unter Alkoholeinfluss. Ein Bluttest soll diese Annahme untermauern. Zudem waren die Kennzeichen aus Bautzen als gestohlen gemeldet worden. Inwiefern der Fahrer mit diesem Diebstahl in Verbindung steht, muss noch ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10 500 Euro. Die Straße ist nach zwischenzeitlich vierstündiger Vollsperrung wieder frei befahrbar. (szo/mrc/sbu)