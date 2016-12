Mülltonnen für Kuscheltiere?

Wer im Internet nach „Teddy Bear Toss“ sucht, findet spektakuläre Videos – vom Rekord mit über 28 000 Kuscheltieren bis hin zu zwei Meter großen Teddys, die mit viel Mühe über die Bande gewuchtet werden. Am Wochenende versuchte Weißwasser, dies in der Eisarena erstmals zu etablieren. Man möchte die Tradition aus Amerika übernehmen, wo kurz vor Weihnachten die Zuschauer daraufhinfiebern, nach dem ersten Tor der Heimmannschaft Teddys aufs Eis zu werfen. Der Brauch wurde in Kitchener (Ontario) erstmals von den Fans zur Weihnachtszeit eingeführt und hat sich insbesondere in den Minor- bzw. Nachwuchsligen Nordamerikas zu einer Tradition entwickelt. Die Plüschtiere werden nach dem ersten Tor der Heimmannschaft von allen gleichzeitig aufs Eis geworfen und dann von fleißigen Helfern eingesammelt, gereinigt und sozialen Einrichtungen gespendet. Sehr häufig wird dies mit einem Familientag verknüpft, wo der Eintritt für Kinder deutlich gesenkt wird und diese dann mit mehr oder weniger großen Teddys in die Hallen strömen und warten, dass endlich das erste Tor ihrer Mannschaft fällt.

Wenn solch eine Tradition in Weißwasser geschaffen werden soll, begrüße ich dies von ganzem Herzen. Ich finde die Idee richtig gut. Man fängt sicherlich klein an und überlässt es den Fans, wie es angenommen wird, und kann dann feststellen, was besser zu machen geht und was man lieber sein lassen sollte. Am Wochenende konnte jeder sehen, Potenzial ist in Hockeytown vorhanden und die Kinder sind bereit, ihren Teddys einen kurzen Flug aufs Eis zu gönnen, um damit anderen eine Freude zu bereiten.

Was mir nicht gefallen hat, ist der Zeitpunkt bzw. das ständige Problem, in Deutschland, alles im voraus zu planen. Man bringt eine Idee und gleich auch wieder Reglementierungen, weil dies und jenes nicht passt bzw. stören könnte. So wurde das Werfen der Kuscheltiere auf den Schlusspfiff verschoben, und damit entfiel das Mitfiebern: Wann fällt endlich das erste Tor für Weißwasser? Oder besser: Wann kann ich meinen Teddy endlich werfen?

Soll ein Höhepunkt im Advent geschaffen werden, muss dies etwas Besonderes, etwas den normalen Ablauf Durcheinanderbringendes sein. Es sollte jeder bereit sein, auch kleine Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, da dies sicherlich eine zusätzliche, ungeplante und vielleicht zeitlich nicht passende Pause mit sich bringt und ein Mehraufwand auch Geld kostet.

Das Werfen nach dem Spiel sieht aus wie: Naja, dann weg mit dem Zeug. Die ersten Leute gehen schon aus der Halle, und wenn die Halle fast leer ist, wird alles eingesammelt – und hoffentlich noch, bevor der Eismeister das Licht ausmacht. Am besten, man stellt gleich am Eingang ein paar Mülltonnen auf, wo die Kuscheltiere hineingeworfen werden. Macht weniger Arbeit und ist einfach risikoloser, was Zeit und Aufwand betrifft.

Wir werden also sehen, ob der Tag in Weißwasser zu einer beliebten Tradition wird. Zu wünschen wäre es, denn der Grundgedanke ist ein Guter. Jeder bringt ein kleines Opfer: die Kinder ihre Kuscheltiere, die Sponsoren die Sammelgeräte, der Eishockeynachwuchs die Zeit zum Einsammeln und die Profis die Geduld, vielleicht nach zwölf Sekunden schon wieder eine Stunde Pause zu machen und dann immer noch bereit zu sein für ein gutes Spiel.

Bitte beim nächsten Mal vielleicht doch nach dem ersten Tor, und wenn unsere Stürmer es nicht hinbekommen, dann vielleicht ausnahmsweise mit dem Schlusspfiff. Denn der Gedanke als solcher wird von vielen unterstützt. In diesem Sinne wünsche ich allen: Frohe Weihnacht!

Unser Autor Torsten Tiefensee war früher Hobbytorwart bei den „New Kings“ und ist bei den Füchse-Spielen

im Video/Audioteam tätig. Er äußert hier regelmäßig

seine Gedanken zum Eishockey in Weißwasser.

