Mülltonne in Brand gesetzt

Mülltonne abgebrannt Bischofwerda. In der Nacht zu Donnerstag zündete ein Täter mithilfe eines unbekannten Gegenstandes eine Mülltonne in Bischofswerda auf der Karl-Liebknecht-Straße an. Die Tat ereignete sich gegen 1 Uhr. Bewohner hatten den Brand bereits gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Es entstand ein Schaden im zweistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung führen.

Arbeiter bei Verpuffung aus Ofen schwer verletzt Ottendorf-Okrilla. In Ottendorf-Okrilla kam es am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr in einer Firma an der Bahnhofstraße zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 53-Jähriger verletzt wurde. Der Mann hatte vermutlich die Tür eines Industriebrennofens geöffnet, während dieser in Betrieb war. Hierdurch kam es zu einer Verpuffung mit Flammenaustritt, bei der sich der Arbeiter Verbrennungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik.

Graffiti ans Polizeirevier geschmiert Bautzen. In der Nacht zu Mittwoch haben in Bautzen Unbekannte mehrere Graffiti an die Fassade des Polizeireviers Bautzen geschmiert. Weiterhin besprühten die Täter einen Informationsstand der Stadt, einen Schaltkasten sowie eine Bushaltestelle an der Taucherstraße. Der Inhalt der Schmierereien sei dem linken Spektrum zuzuordnen, so ein Polizeisprecher. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Dezernat Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auto aufgebrochen - Täter gestellt Bautzen. In Bautzen beobachtete in der Nacht zu Mittwoch ein Zeuge, wie ein Unbekannter auf der Erich-Weinert-Straße in einen Ford Transit eindrang und anschließend mit einem grünen Audi flüchtete. Eine Streife der Polizei konnte den 32-jährigen polnischen Fahrer wenig später mit seinem Wagen in Nechen stellen. Im Audi fanden die Beamten neben Elektrowerkzeugen auch das mutmaßliche Tatwerkzeug sowie zahlreiche Baugeräte auf. Der Wert der Geräte betrug rund 6000 Euro. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. An dem Ford Transit entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Unbekanntes Auto streift Mitsubishi Panschwitz-Kuckau. Am Mittwoch kam es in Panschwitz-Kuckau gegen 17.20 Uhr zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 55-Jährige befuhr mit ihrem Mitsubishi die Straße An der Hohle. An einer engen Stelle hielt die Frau an und ließ den entgegenkommenden Verkehr durch. Dabei streifte ein derzeit noch unbekannter Wagen den Mitsubishi und fuhr anschließend weiter. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer und dessen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kamenz, Telefon: 03578 3520, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Gestohlener Caddy wieder aufgetaucht Sohland. Ein am Mittwoch auf einem Parkplatz am Baudenweg in Sohland gestohlener VW Caddy ist wieder aufgetaucht. Die Soko Kfz hatte die Ermittlungen aufgenommen und fahndete international nach dem Wagen. Wenig später meldeten tschechische Polizisten, dass sie das Fahrzeug in der Tschechischen Republik gefunden haben. In den nachfolgenden Tagen wird der Wagen an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.