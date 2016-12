Müllsünder hinterlässt Adresse Ein Umweltverschmutzer hat in Bautzen illegal jede Menge Sperrmüll abgeladen. Und hat selbst dafür gesorgt, dass er geschnappt wird.

Jede Menge Sperrmüll hat ein Umweltverschmutzer an der Packhofstraße in Bautzen entsorgt. © Bundespolizei

Da wollte es sich jemand leicht machen, aber das wird für ihn nun teuer: Ein Umweltsünder hat an der Packhofstraße am Bautzener Güterbahnhof eine große Menge Sperrmüll entsorgt. So trennte sich der Besitzer von einer Couch, einem Sessel, einem TV-Gerät, mehreren Schrankteilen und diversem anderen Hausmüll. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierte darüber die Bundespolizeiinspektion Ebersbach, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat.

Vor Ort sichtete eine Streife des Bundespolizeireviers Bautzen den Abfallhaufen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie bei genauerem Hinsehen mehrere adressierte Briefe sowie einen Kontoauszug fanden. Auf all diesen Dokumenten stand derselbe Name. „Diese Person kommt folglich zumindest mittelbar als Müllverursacher in Betracht“, sagte Jessica Hempel von der Bundespolizeiinspektion. „Hinweise auf weitere Beteiligte konnten vorerst nicht ermittelt werden.“

Der Verursacher muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verunreinigen von Bahnanlagen sowie mit einer saftigen Geldstrafe rechnen. Bahnmitarbeiter kümmerten sich um die rasche Entsorgung des Abfalls. Die dafür anfallenden Kosten gehen ebenfalls auf das Konto des unverfrorenen Müllabladers. (szo)

zur Startseite