Müllskandal in Bogatynia zieht Kreise 40 000 Tonnen Müll sollen illegal abgeladen worden sein. Bogatynias Bürgermeister steht angeblich unter Polizeischutz.

Andrzej Grzmielewicz,Bürgermeister von Bogatynia © Stadtverwaltung Bogatynia

Für Aufregung sorgt derzeit in Polen ein Skandal um Unregelmäßigkeiten bei der Müllentsorgung in Bogatynia. Im Zentrum stehen Bürgermeister Andrzej Grzmielewicz und Slawomir Zawada, seinerzeit Direktor der städtischen Abfallwirtschaft in Bogatynia, heute Chef des Unternehmensteils Bergbau und konventionelle Energien der Polska Grupa Energetyczna (Polnische Energiegruppe, PGE GiEK), einem der größten Energieversorger Polens. Zawada unterstehen damit unter anderem das Kraftwerk und der Braunkohletagebau Turow. Beide, Grzmielewicz und Zawada, gehören der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) an.

Seit Anfang des Jahres untersucht die Bezirksstaatsanwaltschaft in Jelenia Gora, ob Mitarbeiter von Abfallwirtschaft und Stadtverwaltung ihre Pflichten verletzt und unwahre Angaben gemacht haben. Laut amtlichen Dokumenten war 2013 und 2014 die Menge des offiziell registrierten und ordnungsgemäß entsorgten Abfalls in Bogatynia 20-mal geringer als im polnischen Durchschnitt - und als in den Jahren zuvor und danach. Entsprechend weniger Entsorgungsgebühren hat die Stadt gezahlt. Demgegenüber sollen Medienberichten zufolge rund 40 000 Tonnen Abfall illegal auf der städtischen Müllkippe gelandet sein. Die oberste Umweltbehörde prüft ebenfalls das Vorgehen des städtischen Abfallbetriebs und hat laut einem beim Netzwerk Facebook veröffentlichten Brief seine Kontrollen ab Anfang Juli ausgeweitet. Bürgermeister Grzmielewicz soll derweil nach unbestätigten Medieninformationen unter verstärktem Polizeischutz stehen. Als Mitglied der Regierungspartei PiS soll er suspendiert worden sein.

