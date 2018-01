Müllschock im Wald In einem Grundstück am Badeweg türmen sich Schrott und Abfälle. Der Landkreis räumt auf, doch das Problem wächst nach.

Kein schöner Anblick. In und an einem Grundstück auf dem Weinböhlaer Badeweg häuft sich der Müll. © Norbert Millauer

Weinböhla. Im Wald liegt oft was herum, was da nicht hingehört. Ein altes Sofa zwischen den Fichten, gelbe Säcke an der Wanderwegkreuzung, Kühlschrankteile neben der Rastplatzbank sind immer ein Ärgernis.

Doch was Passanten am Badeweg in Weinböhla erwartet, macht geradezu sprachlos. In der grünen Idylle taucht plötzlich auf der südlichen Wegseite ein unwirkliches Sammelsurium auf. Unmassen von Überbleibseln aller Art. Meter weit entlang des Weges und bis tief ins Grundstück hinein finden sich Abfälle, Dreck und Schrott. Kühlschränke, Waschmaschinen, Möbel, Küchengeräte, Fahrräder, Essenabfälle wie Orangen- und Bananenschalen, Bretter – alles völlig durcheinander.

Bei der SZ landeten jüngst mehrere Hinweise auf das Müllgrundstück, wo die Dinge schon seit Jahren vor sich hingammeln würden. Und die Frage, ob denn da gar nichts dagegen unternommen wird.

Der Weinböhlaer Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) sagte auf Anfrage, das Problem ist der Gemeinde bekannt. Sie dürfe jedoch nichts machen, es gebe aber Gespräche mit dem Landkreis, da in dem Fall die Untere Abfallbehörde zuständig ist.

Doch was kann die Kreisbehörde tun, um den Zustand am Badeweg zu klären? Die beschäftige sich seit Jahren damit, informiert Kreispressesprecherin Kerstin Thöns. Sie sieht auch die Gemeinde in der Verantwortung, denn der Bürgermeister ist Leiter der Unteren Polizeibehörde.

Das Kreisumweltamt (KUA) habe schon lange mit den Bewohnern des Grundstücks zu tun, das Familienoberhaupt leide offensichtlich unter einer krankhaften Sammelleidenschaft, heißt es. Alle Versuche der KUA-Mitarbeiter, es davon abzubringen, seien gescheitert. Ebenso wenig geholfen hätten die vielen Beräumungsaktionen, weil weiter gesammelt wird. Außerdem hat das Amt auch Hinweise darauf, dass mancher Fremde seine Abfälle auf dem Grundstück gleich mit entsorgt.

Was möglicherweise durch den stellenweise kaputten Zaun begünstigt wird. Wobei auch die Gefahr besteht, dass Kinder hinein gehen und zwischen den Sachen herumklettern. Beim Thema Sicherheit müsse die Untere Polizeibehörde handeln, sagt Kerstin Thöns. Ebenso wenig zuständig sei das Umweltamt für baurechtliche Missstände, illegal abgestellte Pkws oder sonstige Gegenstände auf dem Gelände, die noch keinen Abfall darstellen. Falls jedoch Schadstoffe in den Boden austreten, so Öl aus den Pkws in der Müllansammlung, müsste das Umweltamt einschreiten. Diese Gefahr besteht der Kreissprecherin zufolge gegenwärtig nicht. Das habe eine Kontrolle der Unteren Wasserbehörde am 14. Dezember ergeben.

Unzählige Male sei das Umweltamt, zuständig bei illegal gelagerten Abfällen, vor Ort gewesen, dazu Kreisbauamt, Gesundheitsamt, sozialpädagogischer Dienst. Ebenso die Polizei, unter anderem, um die Frau und minderjährige Kinder in eine bessere Unterkunft „umzusiedeln“, wie es vom Landratsamt heißt. Inzwischen würden die Angehörigen wieder dort leben.

Auch das Veterinäramt hatte am Badeweg zu tun. Es habe die Schweinehaltung im Grundstück beendet, auf dem Wege der Ersatzvornahme – das Amt hat reagiert, der Grundstücksbesitzer trägt die Kosten.

Kerstin Thöns zufolge ist der Landkreis noch viel häufiger aktiv geworden. Nicht nur im Gespräch zwischen Umweltamt und Gemeinde sowie bei einem Ortstermin unter Beteiligung mehrerer Ämter und des Polizeipostens Coswig. Es sei begonnen worden, den Grundstückseigentümer regelmäßig aufzusuchen. Viermal im Dezember, dreimal im Januar. Das Ziel: Gemeinsam mit der Familie auf der Fläche zu sortieren, Abfälle wegzuräumen. Das Ergebnis: Drei Fahrzeuge, Reifen, Felgen, Ersatzteile wurden beräumt, ein Container Schrott abgefahren, ein zweiter soll folgen. Etwa 400 Kilogramm Papier wurden abgeholt, mehrere Säcke Verpackungsmaterial zusammengetragen, lautet die Bilanz der Kreisbehörde. Für die Haushaltsgeräte wird die Entsorgung im Wertstoffhof geprüft.

Allerdings, so Kerstin Thöns, sind das nur die berühmten Tropfen auf den heißen Stein. „Aus diesem Grund hat der Grundstückseigentümer von uns auch bereits eine Anhörung als Vorstufe einer zwangsweisen Beräumungsaktion erhalten. Um die Kosten einer dann notwendigen Ersatzvornahme zu verringern, gehen wir zunächst diesen Weg“, sagt KUA-Leiter Peter Jönsson.

Wie das Kreisumweltamt einschätzt, sind die steten kostspieligen Beräumungen keine dauerhafte Lösung. Als solche sieht die Kreisbehörde nur eins: Beräumung durch Ersatzvornahme, Zwangsversteigerung, Zwangsräumung der Familie. Pressesprecherin Thöns: Doch eine solche Aktion würde das Gericht ganz bestimmt stoppen, zumal von dem Grundstück keine Gefahren für die Umwelt ausgehen und jeder das Recht hat, sein Leben selbst zu gestalten.

Deshalb bleibe aus Kreissicht nur eine Schlussfolgerung: Toleranz und Geduld, viel Geld für sich wiederholende Beräumungsaktionen und immer wieder Kontrollen auch durch den sozialpädagogischen Dienst.

