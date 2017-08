Müllsammler auf der Neiße Säckeweise Unrat holen Mitarbeiter von Neiße-Tours aus dem Grenzfluss. Dafür müssen sie jetzt Kritik einstecken.

Mitarbeiter von Neiße-Tours beräumen regelmäßig die Neiße von Deschka flussabwärts von angeschwemmtem Müll. Im Jahr kommen dabei rund 60 Kubikmeter zusammen. © privat

Die Schlauchboote von Neiße-Tours befördern nicht nur fröhliche Menschen über die Neiße, sondern auch blaue Plastiksäcke voll mit Müll. „Aller 14 Tage sind Mitarbeiter von uns an den Ufern und auf der Neiße unterwegs, um den Müll aufzusammeln“, sagt Timo Kittner, Chef des Touristikunternehmens. Dort, wo hauptsächlich die Boote fahren, zwischen Rothenburg und Deschka, wird regelmäßig saubergemacht. „Wir wollen es den Touristen nicht zumuten, dass sie durch Müll und Unrat paddeln müssen“, erklärt Timo Kittner und setzt nach: „Zu 99 Prozent ist das polnischer Müll, den wir aufsammeln.“ Dabei sind das nicht nur achtlos weggeworfene Getränkeflaschen, sondern auch Haushaltsgeräte und andere große Gegenstände. „In diesem Jahr haben wir bereits 60 Kubikmeter Müll und rund 30 Kühlschränke aus der Neiße geholt“, zählt Kittner auf.

Die Ursache sieht der Geschäftsführer in dem fehlenden Pfandsystem für Plastikflaschen in Polen und dass die Wiederverwertung von Haushaltsgeräten und Elektronikschrott nicht konsequent umgesetzt wird. „Die Leute holen sich die kaputten Kühlschränke vom Händler, schlachten sie nach verwertbaren Edelmetallen aus und entsorgen den Rest in der Natur“, ist Timo Kittners Erfahrung. Besonders schlimm ist das im Görlitzer und Zittauer Raum. Deshalb organisiert auch das Kloster Marienthal jedes Jahr die Sammelaktion „Saubere Neiße“, wo am Ende einige Container mit viel Unrat gefüllt sind – bis hin zu Autoreifen und Haushaltsgeräten.

Timo Kittner kommt für die Entsorgung alleine auf – und dass seit 15 Jahren. Er hat ausgerechnet, dass es rund 700 Kubikmeter Unrat sind, die das Unternehmen bisher aus der Neiße geholt hat. Inzwischen hat er Unterstützung vom Amt für Abfallwirtschaft. Das stellt ihm jedes Jahr einen großen Container hin und fährt ihn wenige Wochen später gut gefüllt wieder ab. Timo Kittner wertet diese Arbeit nicht nur als einen Beitrag zum Naturschutz an der Neiße, sondern auch für einen attraktiven Tourismus an und auf dem Gewässer.

Aber das sieht nicht jeder so. Diese Erfahrung mussten Timo Kittner und seine Mitarbeiter dieser Tage erneut machen. Naturfotograf René Schleichardt wirft Neiße-Tours vor, gegen den Naturschutz zu verstoßen und die Freiräume des Eisvogels einzuschränken, indem sie „wenige Meter vor der Brutwand vom Nest entfernt die Ansitze wegsägen“, mit einer Motorsäge, schreibt der Rothenburger auf seiner Facebook-Seite und liefert Fotos zum Beweis. Und das auch noch in der Brutzeit, die bis Ende September ist. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Naturschutzbehörde.

Timo Kittner rechtfertigt die Sägearbeiten damit, dass in dem angeschwemmten Geäst viel Müll lag. Um den aufsammeln zu können, musste man sich Platz schaffen und Äste entfernen. Wohlgemerkt, es waren nicht Äste von dort stehenden Bäumen, sondern von Treibholz in der Neiße, dass sich an einigen Stellen immer wieder verfängt. Dass ihre Müllbeseitigung nun mit einer Anzeige quittiert wird, verstehen die Leute von Neiße-Tours nicht und empfinden das als übertriebenen Aktionismus.

Das scheint René Schleichardt inzwischen selbst eingesehen zu haben, denn wie Timo Kittner am Dienstag zur SZ sagte, sei die Anzeige zurückgezogen worden. Das bestätigt René Schleichardt. Er habe das bereits am Montag getan. Überhaupt hat es den Anschein, dass dieser Naturschützer damit über’s Ziel hinausgeschossen ist. Denn am Mittwoch waren auf seiner Facebook-Seite alle Bilder und Wortgefechte zu dem angeblichen Umweltfrevel öffentlich nicht mehr zu sehen.

Die abgesägten Äste lassen einen Streit eskalieren, der schon lange an der Neiße zwischen Naturschützer und dem Touristikunternehmen besteht. „Trotz eurer respektvollen Arbeit für die Saubererhaltung dieses Abschnittes, aber in punkto Lärmpegel muss sich etwas ändern. Warum kontrolliert ihr das nicht einfach mit dem Alkoholverbot und schon ist es ruhiger!?“, schreibt der ›Rothenburger auf der Facebook-Seite von Neiße-Tours. Timo Kittner weiß, dass nicht alle Gäste nur die idyllische Ruhe auf der Neiße suchen. „Unbestritten ist aber, dass sich einige sehr sehr wenige unserer Kunden, trotz intensiver Belehrung manchmal daneben benehmen. Aber das ärgert uns wahrscheinlich mehr als den Fotografen“, sagt er.

zur Startseite