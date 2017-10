Müllproblem am Hochzeitspavillon Am Ufer des Sebnitzbachs ist immer öfter Abfall zu finden. Das Rathaus droht jetzt mit Anzeigen.

Am Ufer des Sebnitzbachs liegt immer öfter Müll rum. © SZ

Offenbar gibt es in Sebnitz Schwierigkeiten mit Müll im öffentlichen Raum. Zumindest hat die Stadtverwaltung dies als Problem ausgemacht. Besonders rings um den Hochzeitspavillon unterhalb der Kirchtreppen finde sich immer wieder Abfall im Flussbett der Sebnitz, heißt es in einer Mitteilung. Und das, obwohl dort ein Abfallbehälter steht, der nach Angaben der Stadtverwaltung regelmäßig geleert werde. Der Bereich wird in der Mittagszeit häufig von Schülern frequentiert, in den Abendstunden treffen sich dort am Sebnitzufer jungen Erwachsene.

Auch anderswo im Stadtgebiet sei zu beobachten, dass die Böschungen zur Sebnitz mit Unrat verschmutzt sind. Speisenverpackungen, Zigarettenschachteln, Coffee-to-go Becher und leere Flaschen finde man dort, ebenso in Grünanlagen und an Straßenrändern. Neben dem unschönen Anblick sei dies auch ein Problem für den Hochwasser- und Naturschutz. „Die Verursacher müssen sich darüber im Klaren sein, dass diese Umweltverschmutzungen bei Feststellung auch zur Anzeige gebracht werden können und dann empfindliche Strafen drohen“, schreibt die Stadt. (SZ)

