Müllplatz am Straßenrand Zwischen Rudelsdorf und Massanei sind Abfälle illegal entsorgt worden. Das ist nicht die einzige Stelle.

Stadtrat Christian Backmann zeigt ein Spielzeugmotorrad, das illegal in einer Senke zwischen Rudelsdorf und Massanei abgelegt wurde. Auch Reifen, Kompostabfälle und Bäume sind dort zu finden. © Dietmar Thomas

Die Kreisstraße zwischen Rudelsdorf und Massanei ist ziemlich schmal. So schmal, dass bei Gegenverkehr eine der Ausweichbuchten genutzt werden muss. Aber offensichtlich ist die Straße auch abgelegen genug, dass es Leute gibt, die unmittelbar daneben ihre Abfälle entsorgen. So ist in der Senke auf der Höhe eines Waldstreifens Müll abgelagert worden. „Das nimmt fast schon Deponieausmaße an“, beschreibt Christian Backmann die Situation. Backmann ist parteiloses Mitglied der CDU-Fraktion im Waldheimer Stadtrat und arbeitet bei der Knobelsdorfer Agrarprodukt GmbH. Auf dem Weg zur Arbeit hat er die Müllablagerung gesehen und sie im Stadtrat zur Sprache gebracht.

Begonnen habe es im Spätsommer des vergangenen Jahres. Ein alter Reifen, ein Sonnenschirmständer, Kinderspielzeug und andere Abfälle hatten sich im Laufe der Zeit angesammelt. „In jüngster Zeit hat sich der Haufen aber deutlich vergrößert“, sagt Christian Backmann. So sind Kompostabfälle, die einen unangenehmen Geruch verbreiten, und Weihnachtsbäume sowie weiterer Baumverschnitt hinzugekommen. „Gerade solche kleineren Bäume lassen sich doch gut bei den Frühjahrs- oder Osterfeuern verwerten, die in vielen Ortschaften organisiert werden“, sagt Backmann. Er habe kein Verständnis dafür, wenn der Müll illegal in der Natur entsorgt wird. Erschwerend kommt hinzu, dass durch die Ablagerungen die Zufahrt zum angrenzenden Feld nicht mehr uneingeschränkt möglich ist.

Oft sei es so, dass jemand den Anfang macht und andere Leute ihren Müll ebenfalls illegal entsorgen. Die Stelle an der Straße zwischen Rudelsdorf und Massanei ist nicht die einzige, an der so etwas geschehen ist. Christian Backmann zählt ohne Mühe weitere „Deponien“ auf. „An der Straße zwischen Massanei und Otzdorf, zwischen Gebersbach und Ziegra, zwischen Ziegra und Forchheim habe ich schon illegal entsorgten Müll gesehen“, nennt er nur einige Beispiele.

Solche illegalen Müllplätze sind keine Seltenheit, weiß Bernd Meinel, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Waldheim. „Es gibt einige Stellen in der Region“, so Meinel. Könne der Verursacher festgestellt werden, werde er mit einem Bußgeld belegt. Das kann in Sachsen bis zu mehreren Tausend Euro betragen. „Wenn es nicht gelingt, den Übeltäter zu ermitteln, nehmen wir Verbindung mit dem Eigentümer des betroffenen Grundstücks auf“, sagt Meinel. Im Zweifelsfall müsse der Bauhof die Abfälle wegräumen.

