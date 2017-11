Müllkippe am Straßenrand Rasenverschnitt lagerte der Bauhof am einstigen Bad in Stannewisch. Mancher verstand das als Einladung, gleich noch seinen Müll dort abzulegen.

Sogar ein alter Reifen liegt jetzt auf diesem Haufen Müll, der sich am einstigen Bad in Stannewisch auftürmt. © jens trenkler

Einsam lugt eine kleine rote Tomate aus dem riesigen Haufen hervor. Der Farbtupfer könnte schön sein im grauen Einerlei des Herbstes. So richtig freuen kann sich eine junge Frau aus Stannewisch darüber trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn sie mit ihrem Hund auf der Verbindung zwischen dem Weg Am Bad und dem Gartenweg spazieren geht, ärgert sie sich jedes Mal aufs Neue. Über jenen Haufen, der sich mehr und mehr zum wilden Berg auswächst. Ursprünglich lag auf der Wiese Rasenverschnitt, sagt die junge Frau. Womöglich abgelegt von Mitarbeitern des Bauhofs Niesky nach der umfangreichen Rasenpflege auf dem Gelände des ehemaligen Freibads in Stannewisch. Obwohl die städtischen Bediensteten zu dieser Jahreszeit keinen Rasen mehr mähen, wird der Haufen beinahe täglich größer. Ausrangierte Tomatenpflanzen samt der letzten Früchte, Blätter von Gladiolen, Äste, Teile von Baumstämmen, dazwischen jede Menge anderes Grünzeug. Der Stannewischerin, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, weil sie das eine oder andere Mal jemanden beim Abladen beobachtet hat, fehlt das Verständnis dafür. Stannewisch ist ein Ortsteil von Niesky, aber Dorf durch und durch. „Es hat doch jeder einen Komposthaufen in seinem Garten“, sagt sie. Den Grünverschnitt könne man ebenso in den eigenen Wald bringen, wobei die Betonung auf eigenen liegt, oder zum Grüngutsammelplatz in Niesky.

Frische Treckerspuren deuten daraufhin, dass sich erst kurz zuvor wieder jemand an dem Haufen zu schaffen machte. Richtig sauer ist die Anwohnerin darüber, dass der Grünguthaufen heimlich, still und leise zur illegalen Müllkippe ausartet. Ein Reifen liegt dort. Diverse Bretter. Ein weißer Brocken legt den Verdacht auf Schutt nahe. Teilweise von Herbstlaub verdeckt ist der Haufen dennoch kein schöner Anblick. Er befindet sich unmittelbar an dem blau gekennzeichneten Wanderweg nach Niesky, unweit eines Spielplatzes. Vor Jahren bekam die Stadt Niesky vom Freistaat eine Anerkennung für die Gestaltung der Freizeitanlage Stannewisch im Bereich des ehemaligen Bads. Nicht einmal darauf werde Rücksicht genommen.

Der Haufen sei ein ideales Versteck für Füchse und Waschbären. Ihr Hund habe dort sogar schon einen Knochen zum Vorschein gebracht. Zudem bringe der Haufen womöglich jemanden auf den Gedanken einer Brandstiftung. In Rietschen sei so etwas schon vorgekommen, weiß die Frau eines Feuerwehrmanns.

Wie auf SZ-Anfrage aus dem Rathaus Niesky zu erfahren war, legte der städtische Bauhof an besagter Stelle tatsächlich Rasenschnitt ab. Kurzfristig, wie es heißt. „Der Bauhof kompostiert den Schnitt und bringt den Mutterboden dann wieder auf städtischen Flächen auf“, so Ursula Popp. Wegen vieler Veranstaltungen, schlechtem Wetter und Havarie-Einsätzen sei man mit der Abfuhr in Verzug geraten, nun aber dabei, „den Haufen planmäßig umzusetzen.“ Dass dort auch Müll abgelagert wurde, habe man durch die SZ erfahren. Eine Anzeige lag der Stadt bisher nicht vor, sagt die Mitarbeiterin der Verwaltung. Illegale Müllhalden werden ständig registriert und vom Bauhof abgefahren. Es gebe solche immer wieder im Ortsteil See sowie Am kurzen Haag in Niesky. Bürger, die wilde Müllhalden entdecken, sollten sich an die Stadt wenden, damit diese reagieren könne.

zur Startseite