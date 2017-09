Müllfahrzeug in Straßengraben gerutscht

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Müllfahrzeug ist mit Seilen gesichert worden. © Maria Fricke Das Müllfahrzeug ist mit Seilen gesichert worden.

Die Bergung ist kompliziert. Das Fahrzeug droht, umzukippen. Ein zweites Bergungsfahrzeug wurde zum Unfallort gerufen.

Ein Müllfahrzeug der Becker Umweltdienste steht am Abzweig Oberranschütz an der B 175 im Straßengraben. Die Straße in Richtung Oberranschütz ist zurzeit aufgrund von Bergungsarbeiten blockiert. Ein Abschleppservice ist vor Ort. Das Müllfahrzeug ist bereits mit Seilen gesichert worden.

Zum Unfallhergang wollte sich der Fahrer nicht äußern. Personen kamen nicht zuschaden. (DA/mf)

zur Startseite