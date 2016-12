Müller dämpft Erwartungen zu Dr. K.-Fischer-Straße Riesas Oberbürgermeister sagt, dass die Baumaßnahme noch nicht fest eingeplant ist.

Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) musste die Euphorie um die Umbenennung der Dr. K.-Fischer-Straße noch einmal bremsen: Richtig sei, dass der Ausbau eine hohe Priorität habe. Fest eingeplant sei die Baumaßnahme allerdings noch nicht. „Die Straße steht nicht für 2017 oder 2018 im Haushaltsplan“, stellt Müller klar.

Anders der Ausbau der Franz-Schubert-Straße (Planung 2017, Ausführung 2018) und der Ganziger Straße (Planung 2019, Ausführung 2020). Laut Baubürgermeister Tilo Lindner werden Ausbaupläne vorrangig ausgeführt, wenn die Stadt dafür Fördergelder in Anspruch nehmen kann. Die stehen für die Dr. K.-Fischer-Straße derzeit nicht Aussicht. Dies bedeute jedoch nicht, dass die Straße keinesfalls in absehbarer Zeit an die Reihe kommt, so Lindner.

Die Causa Dr. Kurt Fischer (SED-Funktionär) ist brisant, weil es seit 2011 einen Stadtratsbeschluss gibt, die Straße umzubenennen. Dieser Akt ist jedoch an die Straßensanierung gekoppelt. (SZ/veb)

