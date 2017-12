Müllentsorgung verschiebt sich durch Feiertage Jedes Jahr wird das zum Problem. In der Weihnachtszeit landet mehr Müll als sonst in den Tonnen. Das lässt sich vermeiden.

Döbeln. Socken, Duschbad oder eine Flasche Wein – die Liste unbeliebter Geschenke lässt sich beliebig fortsetzen. Auch in diesem Jahr werden sich wieder zahlreiche Mittelsachsen nicht über jedes Präsent freuen, das unterm Baum liegt. Um die Müllberge über die Feiertage zu verhindern, geben die Abfallberater der Entsorgungsdienste Landkreis Mittelsachsen derzeit Tipps. So wollte ein Ratsuchender vor Kurzem wissen: „Wie entsorge ich volle Wein- und Schnapsflaschen richtig?“ Am besten gar nicht, meint dazu Jens Irmer. „Volle Wein- und Schnapsflaschen sollten überhaupt nicht entsorgt, sondern einer Verwendung zugeführt werden“, so der EKM-Chef. Wenn nicht zum Eigenverbrauch, so sollten die Flaschen entweder verschenkt oder an Dritte weitergegeben werden.

Jeder sollte sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, womit er anderen eine Freude bereiten will. „Gesucht werden Gaben, die gebraucht werden oder Nutzen bringen“, sagt Solveig Schmidt. Der Tipp der Abfallberaterin: „Wertvoll ist Rares, wie gemeinsame Zeit.“

In der Weihnachtszeit lande mehr Abfall in den Tonnen als sonst. Der sollte, wie den Rest des Jahres über auch, ordentlich getrennt werden, um wertvolle Rohstoffe dem Stoffkreislauf zurückzuführen. Was falsch sortierter Müll die EKM kostet, lasse sich Irmer zufolge nicht sagen. Er sorgt jedoch für zusätzlichen Aufwand bei den Verwertern, die den falschen Müll aussortieren müssen. Problem in jedem Jahr ist, dass sich aufgrund der Feiertage die Entsorgungstermine verschieben.

Häufig fragen die Mittelsachsen auch nach den neuen Abfallkalendern und Entsorgungsterminen für das nächste Jahr. „Die Abfallkalender wurden flächendeckend im Dezember verteilt“, so Irmer. Wer keinen erhalten hat, könne sich bei der EKM melden. Auf der Internetseite der Entsorgungsdienste sind ebenfalls die Termine vermerkt. Zum 1. Januar 2018 startet darüber hinaus der interaktive Abfallkalender. „Dort kann jeder für seine Stadt oder Gemeinde individuell die Termine abrufen“, erklärt der EKM-Chef.

Weitere Fragen zur Abfallentsorgung sowie Tipps zu abfallarmen Feiertagen geben die Abfallberater der EKM. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr sind sie zu erreichen, betont Irmer. (DA/mf)

Kontakt: Abfallberatung Tel.: 03731 262541, www.ekm-mittelsachsen.de

