Müllecke verschwindet Der Fahrradständer am Polizeirevier versank in Abfall und Laub. Eine Zettelkritik änderte das ganz schnell.

Nachdem die Fahrräder am Revier monatelang vor sich hin rosteten und im Laub versanken, machte ein Pirnaer seinem Ärger per Zettel Luft. © Daniel Förster

Pirna. Das Areal um dem Fahrradständer vor dem Polizeirevier Pirna an der Oberen Burgstraße bot in den vergangenen Tagen und Wochen ein trostloses Bild. Seit längerem bis einschließlich Montag gammelten drei Fahrräder, alles Herrenräder, teils verrostet und ramponiert, hier vor sich hin. Genutzt wurden sie wohl schon eine Weile nicht mehr.

Am vergangenen Wochenende schritt ein beherzter Bürger zur Tat. Mit zwei Wäscheklammern befestigte der Unbekannte an eins der Räder einen Zettel mit der Aufschrift: „Bestbewachte Müllecke Pirnas“. Am Montag war das Schriftstück auch den Ordnungshütern, die im Revier ein- und ausgehen, aufgefallen – und ihr Ehrgeiz geweckt. Die Polizisten handelten. Das Laub in der Ecke wurde weggekehrt, die Fahrräder weggeräumt.

Unterdessen recherchierten die Polizisten, wem die Räder gehörten. „ Zwei der Räder haben Unbekannte offensichtlich dort abgestellt“, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner. „Da wir die Fahrräder keiner angezeigten Straftat zuordnen können, behandeln wir sie als ‚Fundsache‘. Wir werden sie in den nächsten Tagen an die Stadtverwaltung Pirna übergeben.“

Das dritte Fahrrad mit dem zerbeulten Vorderrad war an einem Verkehrsunfall beteiligt, ergab Geithners Recherche. Die Beamten hätten es dem rechtmäßigen Eigentümer im Dezember wieder gegeben. Nur ließ es der Mann am Fahrradständer vor dem Revier einfach stehen, er schloss es nicht einmal an. Offenbar hatte der Mann Transportschwierigkeiten, vermutet die Polizei.

„Leider hat er es bis heute nicht abgeholt. Es steht nun bei uns im Innenhof“, so Geithner. „Im Ergebnis ist die vermeintliche Müllecke nun beseitigt. Wir verstehen die Bürgermitteilung als durchaus berechtigte Kritik. Wir werden zukünftig den Fahrradständer besser im Auge behalten, damit dieser Mülleindruck nicht erneut entsteht“, verspricht der Polizeisprecher.

