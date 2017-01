Müllcontainer in Löbau hat gebrannt Die Feuerwehr hat in Löbau einen Müllcontainer gelöscht. Zuvor hatten mehrere Zeugen starke Rauchentwicklung gemeldet.

Symbolbild: Feuerwehr Löbau © Matthias Weber

Löbau. Am Mittwochmorgen hat in Löbau ein Müllcontainer gebrannt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, hatten mehrere Zeugen per Notruf eine starke Rauchentwicklung an der Oelsaer Straße gemeldet. Polizei und Feuerwehr sind daraufhin zum Einsatzort geeilt.

Schließlich konnte die Quelle des Qualms ausfindig gemacht werden. Der Inhalt eines Müllcontainers brannte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Sachschaden war offenbar nicht entstanden. (szo)

