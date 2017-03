Müllberge in Löbau Ost Weggeworfener Hausrat ärgert Anwohner. Das ist nicht das einzige Problem: auch Hundehaufen sind ein Dauerbrenner.

An der Ecke Mozartstraße im Wohnviertel Löbau Ost wird oft Sperrmüll illegal abgeladen. Auch derzeit sieht es hier schlimm aus. © Romy Kühr

Abfall gehört in die Tonne – und nicht mitten ins Wohngebiet. Das steht für eine Bewohnerin des Wohnviertels Löbau Ost fest. Sie will unerkannt bleiben. Denn immer wieder gibt es Ärger mit wildem Müll im Viertel. Sie wolle niemandem auf die Füße treten, es aber auch nicht für sich behalten, sondern an die Öffentlichkeit gehen. Denn dass aller möglicher Unrat einfach abgestellt wird, ist ein immer wiederkehrendes Phänomen in Löbau Ost, vor allem im Frühjahr.

Gleich an der Einmündung zur Mozartstraße wird deutlich, was die Frau aufregt. Neben dem eingezäunten Müllplatz, in dem die Bewohner ihren Abfall in die Tonnen entsorgen können, stapelt sich allerhand Unrat: alte Gartenstühle, eine Kindersandmuschel, zusammengerollte Teppichreste, Matratzen. Auch Säcke mit Undefinierbarem befinden sich auf dem Haufen. Gerade kommt die Müllabfuhr, sie leert aber nur die Tonnen. Den abgestellten Sperrmüll mitzunehmen, ist auch nicht ihre Aufgabe. Um die Entsorgung nicht mehr benötigter Möbel und anderer sperriger Dinge müssen sich die Einwohner selbst kümmern. Über ein Formular im Internet kann man bei der Entsorgungsgesellschaft des Landkreises seinen Sperrmüll anmelden, er wird dann zu einem vereinbarten Termin kostenlos abgeholt.

Dass dies nicht jeder tut, der sich alte Möbel oder anderem entledigen will, ist auch bei der Stadt Löbau bekannt. „Das gibt es immer wieder in Löbau Ost, eine Ecke ist besonders betroffen“, sagt Stadtsprecherin Eva Mentele – und meint damit eben die Einmündung der Mozartstraße. „Meistens ziehen Leute aus und stellen ihre alten Sachen einfach ab.“

Müllsünder kommen meist nachts

Oft passiere das nachts, sodass auch niemand bemerkt, wer es war. Wird der Sperrmüll zu viel, kümmert sich hin und wieder die Stadt selbst um die Abholung. „Das ist aber nicht unsere Aufgabe“, betont die Sprecherin. „Darum muss sich jeder selbst kümmern.“

Abgeladener Sperrmüll ist aber nicht das einzige Problem, was Ordnung und Sauberkeit betrifft. Die Ost-Bewohnerin bemängelt auch, dass nun, da der Schnee weg ist, zahlreiche Hundehaufen zutage kommen. „Sie liegen mit und ohne Beutel herum“, beklagt die Anwohnerin. Nicht selten käme es vor, dass Hundebesitzer zwar die Hinterlassenschaften ihrer Tiere einsammeln. Der Beutel mit dem Häufchen fliegt dann aber ins Gebüsch oder bleibt am Wegesrand liegen.

Laut Eva Mentele von der Stadtverwaltung ist das kein spezifisches Problem des Wohnviertels Löbau Ost. „Damit haben wir leider im ganzen Stadtgebiet zu kämpfen“, so die Pressesprecherin. Auch der Promenadenring mit seiner Grünanlage sei zum Beispiel ein Brennpunkt in Sachen Hundekot. Andere Grünflächen sind ebenso betroffen. Eine wirkliche Handhabe hat die Stadt kaum. Zwar gebe es sogenannte Vollzugsbedienstete bei der Stadtverwaltung. Das sind Mitarbeiter, die Ordnungswidrigkeiten aufstöbern, zum Beispiel Knöllchen an Falschparker verteilen oder andere Bußgelder verhängen dürfen. Die Kollegen können aber natürlich nicht in den Parks und Grünanlagen auf der Lauer liegen und warten, ob ein Hundebesitzer kommt, der sich nicht an die Regeln hält. „Selten erwischt man die Leute auf frischer Tat“, sagt Frau Mentele. Der Stadt bliebe nur, immer wieder an die Vernunft der Hundebesitzer zu appellieren.

Appell hilft wenig

„Das tun wir regelmäßig in unserem Amtsblatt“, so die Löbauer Stadtsprecherin. „Wenn man einen Hund hat, muss man Verantwortung übernehmen und auch die unangenehmen Dinge erledigen“, findet Frau Mentele. Wie an vielen anderen Standorten in der Stadt gibt es zudem auch in Löbau Ost im Friedenshain eine Hundetoilette, wo Hundebesitzer kostenlos Beutel entnehmen können.

Frau Mentele ermutigt aber auch andere Passanten und Anwohner, die Augen offen zu halten und säumige Hundebesitzer direkt anzusprechen – oder der Stadt zu melden. „Oft ist es aber so, dass die Leute sich zwar beschweren. Sie trauen sich aber nicht, jemanden direkt darauf anzusprechen.“ Nur so könne es gelingen, die Stadt sauber zu halten.

