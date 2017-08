Müllberg im Maisfeld Farbeimer, Elektrogeräte, Kunststoffplanen – jemand hat bei Börnchen kräftig entrümpelt. Nun ermittelt die Polizei.

Fast alles, was ein Umweltsünder in einem Maisfeld bei Börnchen ablud, kann man getrost über den Hausmüll oder an den Wertstoffhöfen entsorgen. Nun ermittelt die Polizei, wer die etwa drei Kubikmeter Unrat entsorgte. Wird der Täter gefunden, was die betroffenen Landwirte sehr hoffen, könnte es teuer werden. © Gemeinde Bannewitz

Als die Landwirte der Dresdner Vorgebirgs Agrar AG vor ein paar Tagen einen Blick auf ihre Felder bei Börnchen warfen, bekamen sie fast einen Schock. „Das war eine Riesensauerei! Wer macht denn so etwas? Unglaublich!“, konnte sich Vorstandsvorsitzender Uwe Jahn auch noch am Tag danach kaum beruhigen. Denn was seine Leute entdeckten, war ein riesiger Müllhaufen. Rechts und links eines Feldweges lagen leere Farbeimer, Pinsel, Abdeckplanen, Folien, Hausmüll, eine alte Tauchpumpe, aussortierte Bekleidung, heruntergetretene Schuhe. Teilweise habe der Unrat bis zu sechs Meter weit im Maisfeld gelegen. Jahn: „Da muss jemand mit einem Transporter da gewesen sein und hat abgeladen. Das waren Größenordnungen!“

Der Landwirt verständigte am Donnerstagabend, den 27. Juli, die Polizei, die wiederum das Bannewitzer Ordnungsamt einschaltete. Dort hatte man bereits von Anwohnern Beschwerden auf dem Tisch. Die zuständige Mitarbeiterin fuhr gleich am Freitagvormittag zu der Stelle und war ebenfalls entsetzt: „Das sah aus, als hätte jemand Keller, Dachboden oder Schuppen entrümpelt“, erzählt die Angestellte. Weil beim Abfallzweckverband in dem Moment kein Müllfahrzeug bereitstand, mussten die Männer vom Bannewitzer Bauhof den Unrat einsammeln – man wollte den Berg nicht übers Wochenende liegen lassen, um keine Nachahmer zu animieren. Drei Kubikmeter, also eineinhalb Multicar-Ladungen voll, seien zusammengekommen, heißt es aus dem Rathaus.

Dort ist man genauso sauer wie die Landwirte. Denn alles, was sich am Maisfeld fand, war Abfall, den man größtenteils kostenlos an Wertstoffhöfen entsorgen oder aber – noch bequemer – von zu Hause abholen lassen kann. „Dazu muss man nur eine Sperrmüllkarte ausfüllen und um einen Termin bitten“, sagt die Mitarbeiterin vom Ordnungsamt.

„Eine andere Qualität“

Hier wie im Landwirtschaftsbetrieb fragt man sich nun, wer der Schmutzfink war. Höchstwahrscheinlich wurde der Müll in der Nacht vom Mittwoch, den 26. Juli, zum Donnerstag, den 27. Juli, im Maisfeld abgeladen. Die Menge lässt darauf schließen, dass jemand mit einem Transporter mindestens einmal vorgefahren sein muss. Die Polizei war vor Ort und hat Ermittlungen aufgenommen. Zudem wurden die Bußgeldbehörde sowie das Abfallamt des Landkreises von der Gemeinde informiert.

Sollte der Verursacher gefunden werden, hat das für ihn finanzielle Folgen: Die Bußgeldstelle wird einen Bescheid wegen illegaler Müllentsorgung erlassen. Und die Gemeinde Bannewitz will die Kosten für die Entsorgung zurückhaben. Wie hoch die Rechnung werden könnte, ist noch offen.

Aber alle hoffen darauf, dass jemand etwas beobachtet hat oder persönliche Gegenstände aus dem Müllberg Rückschlüsse auf den Täter ziehen lassen. Der Tatort befindet sich an der Verbindungsstraße von Börnchen in Richtung Rundteil. Dort zweigt ein Feldweg ab, der zu einer Siloanlage der Vorgebirgs Agrar AG und weiter zur Verbindungsstraße Oelsa-Rundteil führt. Hinter der Anlage habe der Müll gelegen, berichtet Landwirt Jahn. „Ich hoffe, dass die Polizei irgendeinen Hinweis auf den Verursacher oder den Eigentümer des Mülls findet. Es muss mal jemand zur Rechenschaft gezogen werden.“

Denn es ist nicht das erste Mal, dass seine Mitarbeiter auf Müll an Ackerflächen stoßen. Immer mal wieder würden sie Säcke mit Unrat finden. Mal ist es typischer Hausmüll, mal Gartenabfälle, mal Bauschuttreste. „Das ist schon ein Problem für uns“, sagt Uwe Jahn. Meistens würde es sich um kleine Mengen handeln, ärgerlich sei es trotzdem. „Aber das bei Börnchen, das war noch mal eine andere Qualität. So etwas ist bedenklich.“ Die Polizei kann zu dem Vorfall noch nichts sagen. Man ermittle, heißt es aus dem Dresdner Präsidium.

