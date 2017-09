Müllberg am Einkaufszentrum Die Eisengießerei in Neukirch ist für Händler seit Jahren ein schwieriges Pflaster. Nun kommt ein weiteres Problem hinzu.

So empfängt die Eisengießerei ihre Kunden. © Undine Wolf

Am Parkplatzrand der „Alten Eisengießerei“ in Neukirch wächst der Müllberg. Alte Möbel, weiterer Sperrmüll, Abfallsäcke, von denen einige aufgerissen sind, und durchweichte Gartenabfälle prägen den ersten Eindruck, den Kunden gewinnen, wenn sie auf den Parkplatz auffahren. Neukirch macht damit weiß Gott keinen Staat. Auch SZ-Leserin Undine Wolf ist bei diesem Anblick erbost und mailte an die SZ: „Haben wir es hier mit Schmutzfinken oder Schweinen zu tun, die nicht wissen, wie man Müll trennt oder denen es einfach egal ist. Bei so einer Sauerei wird wohl Neukirch nie zum schönsten und saubersten Dorf gekürt!“

Parkplatz und Einkaufszentrum sind in Privatbesitz. Eigentümer Heinrich Pingert ist nach eigenen Angaben um eine Lösung bemüht. Er wolle, dass der Dreck so schnell wie möglich weg kommt, sagte er auf Anfrage der SZ. Ein Teil des Sperrmülls stamme von einem Mieter, der aus dem Wohn- und Geschäftshaus ausgezogen sei. Ein weiterer Mieter, dem er als Hauseigentümer gekündigt habe, warf „aus Rache“ weiteren Müll dazu. „Aber in einem der Säcke habe ich seinen Namen gefunden und Anzeige erstattet“, sagte Heinrich Pingert. Nun dränge er darauf, dass diejenigen, die den Müll dort hingeworfen bzw. hingestellt haben, ihn auch wegräumen. Doch die Zeit könnte gegen den Eigentümer arbeiten. Wo einmal Dreck liegt, kommt schnell weiterer hinzu, sagen der Volksmund – und die Erfahrung.

Dabei ist die Handelspassage „Alte Eisengießerei“ wirtschaftlich ohnehin ein schwieriges Terrain. Mehrere größere Ladenflächen stehen seit Jahren leer, ebenso die Gaststätte im Obergeschoss. Vor einigen Monaten eröffnete ein Reitsport-Ausstatter neu in der Einkaufspassage. Weitere neue Geschäfte sind momentan nicht in Sicht. Heinrich Pingert zufolge gibt es immer mal wieder Anfragen und Gespräche mit Mietinteressenten. Doch was am Ende zählt, sind Vertragsabschlüsse. (SZ)

zur Startseite