Müllalarm an der Grundschule Bei einem Projekttag schauen sich die Kinder das Gelände um die Schule genauer an. Über ihre Entdeckungen sind sie erstaunt.

Schauspieler haben die Sporthalle in einen Märchenwald verwandelt. © Dietmar Thomas

Die Mädchen und Jungen der Klasse 3 a der Waldheimer Grundschule haben sich Handschuhe übergestreift, Beutel geschnappt und sind damit durch das Schulgelände gezogen. Ganz oft mussten sie sich dort bücken. Sie hatten sich vorgenommen, Müll zu sammeln. Denn in der Schule war einen ganzen Tag lang Müllalarm.

An dem Projekttag landeten alte Tetrapaks, Taschentücher, Bonbon- und Schokoladenpapier in den Tüten der Drittklässler. Die präsentierten ihr Sammelergebnis am darauffolgenden Tag in den anderen Klassen der Schule und lösten bei vielen Mitschülern Erstaunen aus. Denn eigentlich gibt es auf dem Gelände genügend Papierkörbe. Das Areal nutzen die Sechs- bis Zehnjährigen allerdings nicht allein. Auch alle, die in der Stadtsporthalle aktiv sind, laufen darüber, „so dass wir nicht nachvollziehen können, ob die Gegenstände wirklich von Schülern achtlos weggeworfen wurden“, erklärt die Leiterin der Grundschule Angela Jurzcyk.

Auch im Unterricht haben sich die Kinder mit dem Thema auseinandergesetzt, Mülltonnen selbst gebastelt, Kunst aus Müll gestaltet und in Mathematik Mengen errechnet.

Höhepunkt des Tages war die Aufführung des Stücks „Müllalarm im Märchenwald“, das sich alle Mädchen und Jungen der Schule angesehen haben. Tschechische Schauspieler schlüpften in die Rolle von Tieren. Diese beobachteten, wie die Menschen Müll in ihrem Wald entsorgten. Die Tiere suchten und fanden eine Alternative: Die Mülltonnen, die die Menschen selbst erfunden hatten, um ihren Unrat loszuwerden. Als Dankeschön erhielt die Truppe nicht nur viel Applaus. Der Ganztagskurs Kochen der Grundschule hatte für die 17 Schauspieler einen Imbiss vorbereitet.

