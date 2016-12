Müll verschandelt Graupa Unbekannte entladen ihren Grünschnitt gegenüber vom Schloss. Dieser Frevel geschieht nicht zum ersten Mal.

Ein hässlicher Anblick: Unbekannte legten in Graupa Müllsäcke ab.

Pirna. Graupas Ortsvorsteher Gernot Heerde (parteilos) ist sauer. „So geht das nicht“, sagt er und zeigt auf die rund 20 blauen Säcke, die auf dem Parkplatz neben den Wertstoffcontainern an der Lohengrinstraße liegen. Unbekannte haben ihren Grünschnitt, vorwiegend Laub, hier illegal entsorgt. Die Säcke liegen seit mehreren Wochen dort, schätzt der Ortschef ein. Er habe bereits das Ordnungsamt der Stadt Pirna informiert. „Vermutlich wird das Anliegen an den Landkreis weitergegeben, der zuständig ist“, so Heerde.

Der Ortsvorsteher hofft, dass die Säcke jetzt zeitnah abgeholt werden, bevor noch weitere dazukommen. „Denn diese Gefahr besteht immer, wenn irgendwo Müll nicht korrekt entsorgt wurde“, berichtet Heerde.

Das Verhalten der Umweltsünder wertet er als rücksichtlos gegenüber der Allgemeinheit. „Die Entsorgung muss nun durch eine Extraabholung erfolgen und geht zulasten der Steuerzahler, da die Entsorgungsfirmen dies der Stadt Pirna berechnen bzw. auf die Entsorgungskosten aller Bürger umlegen“, führt er aus. Es sei nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle in Graupa illegal Müll abgelegt wurde. In diesem Zusammenhang weist Heerde darauf hin, dass die Bürger ihren Grünschnitt unter anderem in der Deponie in Cotta entsorgen können.

Öffnungszeiten der Deponie Cotta B 40 bei Dohma: Montag von 8 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr, Sonnabend von 8 bis 12 Uhr.

