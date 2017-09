Müll steht schon zwei Monate Nach einem Festival im Juli sollten die Tonnen abgeholt werden. Bis auf Versprechungen ist aber nichts passiert.

Die Mülltonnen vom La-Libertad-Festival im Juli stehen immer noch am Schloss Gersdorf. © André Braun

Das Festival La Libertad wird alle zwei Jahre in der Kooperative Schloss Gersdorf gefeiert. Auch in diesem Jahr haben sich die Teilnehmer eine Woche lang in Workshops mit einer ökologischen Lebensweise vertraut gemacht und verschiedenen Bands bei ihren Konzerten zugehört. „Um den Müll zu entsorgen, hatten wir etwa 20 Mülltonnen für gemischte Abfälle und Papier beim Veolia Umweltservice in Waldheim geordert“, sagt Maik Herrmann von der Kooperative Schloss Gersdorf.

Die Behälter seien auch gebracht worden. „Nach dem Festival haben wir die Tonnen an die Straße gestellt, doch bisher sind sie nicht geholt worden. Zudem stehen sie nicht auf unserem, sondern auf dem Grundstück eines Nachbarn“, so Herrmann. Trotz mehrmaliger Anrufe bei dem Umweltservice und obwohl die Rechnung schon bezahlt sei, habe sich nichts getan. „Außer Versprechungen haben wir bisher nichts gehört.“

Aus Sicht von Kathrin Grasselt vom Veolia Umweltservice kann es sich dabei nur um ein Versehen handeln. „Vielleicht ist der Auftrag nicht richtig weiter geleitet worden“, vermutet sie. Grasselt will nun alles in die Wege leiten, damit die Tonnen so schnell wie möglich abgeholt werden. (DA/fk)

