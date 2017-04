Müll landet weiter in Chemnitz Der Vertrag mit dem Chemnitzer Abfallverband läuft 2020 aus. Der Kreistag musste schnell über die Zukunft entscheiden.

Noch bis voraussichtlich 2025 landet der Müll aus der Region Döbeln am Weißen Weg in Chemnitz. Dort steht die Restabfallanlage des Abfallwirtschaftsverbandes Chemnitz. © Maria Fricke

Wo landet ab 2020 der mittelsächsische Müll? Mit dieser Fragen haben sich die Kreisräte in ihrer vergangenen Sitzung befasst. Der Grund: Die laufenden Verträge mit dem Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) laufen am 31. Mai 2020 aus. Bis dahin wird der Müll in der Restabfallbehandlungsanlage in Chemnitz entsorgt.

Für die Zukunft des Mülls standen den Kreisräten dabei drei Optionen zur Auswahl: der Landkreis verbleibt im AWVC, die Verträge werden befristet bis 2025 erweitert oder der Kreis tritt 2020 aus dem AWVC aus. Nach Empfehlung von Jens Irmer, dem Geschäftsführer der Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH, kurz EKM, entschlossen sich die Kreisräte mehrheitlich für eine Fortführung der bestehenden Verträge bis 2025.

Somit bleibt der Landkreis, mit Ausnahme der Region Döbeln, Mitglied im AWVC. Mit dem Altkreis gibt es eine separate Vereinbarung. Die Abspaltung der Region ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Döbeln gehörte bis Mitte 2013 neben der Region Torgau-Oschatz zum Abfallverband Nordsachsen. Dieser hat sich jedoch aufgelöst. Seitdem geht der Müll Döbelns auch nach Chemnitz. In den AWVC ist die Region allerdings nicht eingetreten, sie blieb verbandsfrei.

Für die Entscheidung der Kreisräte sprechen laut Irmer mehrere Gründe. Für die Kunden am bedeutendsten dürfte sein, dass bei Fortführung der bestehenden Situation auch hinsichtlich der Gebühren die wenigstens Änderungen zu befürchten sind. „Gebührenstabilität und Entsorgungssicherheit gehen vor“, brachte es Irmer auf den Punkt. Die vorhandene Infrastruktur kann zunächst weiter genutzt werden.

„Es müssen zum Beispiel keine neuen Umladestationen gebaut werden. Das kann ewig dauern“, so Irmer. Weiterhin können die bestehenden Verträge mit den Entsorgern, wie im Altkreis mit der Entsorgungsgesellschaft Döbeln, fortgeführt werden. „Wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit mit den Entsorgern. Das hat sich vor allem im Winter gezeigt“, schätzt Irmer ein. Zudem seien die Verträge auch hinsichtlich der Gebühren gut. Die sind in Mittelsachsen nach wie vor am niedrigsten. Bei einer Kündigung der Verträge stände der Kreis zudem vor dem Problem, die Deponien sowie die Mitarbeiter wieder zu übernehmen. Zu bedenken galt, dass der Kreis beim Verbleib im AWVC kaum Einfluss auf die Organisation und Steuerung der Abfallbehandlung hat.

Zur Debatte steht auch der Neubau eines Kraftwerkes für Ersatzbrennstoffe in Chemnitz. Diesen würden Energieversorger übernehmen. Die Stadt muss dem noch zustimmen. „Passiert dies jedoch nicht, hat sich das Thema erledigt“, sagte Irmer. Eine Nutzung wäre frühestens 2024 möglich.

Trotz vieler Unsicherheiten – Darf in Chemnitz eine neue Anlage gebaut werden? Steigt der Erzgebirgskreis aus dem AWVC aus? Wie gehen die Ausschreibungen des AWVC aus? – empfahl der EKM-Chef, schon jetzt über die Zukunft der Verträge abzustimmen. Hintergrund ist, dass auch bei den meisten anderen Verbänden 2020 Vertragsschluss ist. Dann verhandeln auch diese neu. „Ich glaube nicht, dass wir dann noch den besten Preis bekommen“, so Irmer. Zudem betonte er nochmals die Entsorgungspflicht gegenüber den Bürgern. Wie es nach 2025 weitergeht, soll nach dem Abschluss der Ausschreibung des AWVC entschieden werden.

