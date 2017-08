Müll kostet ab 2018 mehr Geld

Restabfälle landen auf den Fließbändern der Müllverwertungs-Anlage am Hammerweg. © Stadtreinigung Dresden

Die Uhr tickt: Bis zum Ende des Jahres muss die Stadt beschlossen haben, was der Müll ab 2018 bis 2020 kosten soll. Dann darf wieder neu kalkuliert werden.



Der erste Entwurf der neuen Abfallgebühren sieht eine Erhöhung im Gesamtdurchschnitt von 5,5 Prozent vor, teilt das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft mit. Doch bevor die neuen Abfallgebühren Ende des Jahres dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden, müssen noch die Ausschüsse für Finanzen und Liegenschaften und für Umwelt und Kommunalwirtschaft die Berechnungen absegnen.



„Eine Gebührenanpassung ist unumgänglich, um die Abfallentsorgung in Dresden auch in Zukunft sicherzustellen. Das Gebührensystem ist weiterhin so gestaltet, dass jeder Bürger Einfluss auf die Höhe seiner individuellen Gebühren nehmen kann. Abfälle zu vermeiden und richtig zu trennen, zahlt sich aus. Des Weiteren wird damit ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung geleistet“, sagt Amtsleiter Detlef Thiel.



Ausführliche Informationen zur Abfallvermeidung, -trennung und -entsorgung stehen im Internet unter www.dresden.de/abfall. Außerdem berät das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft bei Fragen am Abfall-Info-Telefon (03 51) 4 88 96 33 beziehungsweise per E-Mail an abfallberatung@dresden.de.

Die Gebühren im Detail zurück 1 von 7 weiter Die Gebühren der Bioabfalltonnen und für die Abgabe von Grün- und Gehölzschnitt sollen daher unverändert bleiben. Ebenso ist die städtische Blaue Tonne weiterhin gebührenfrei. Für die Restabfalltonnen ist eine Erhöhung der Grundgebühr von 11 Cent bis 3,45 Euro geplant. Die Entleerungsgebühr soll zwischen 31 Cent und 3,98 Euro pro Entleerung steigen. So würde die monatliche Grundgebühr für den 120-Liter-Behälter um 16 Cent auf 6,04 Euro steigen. Pro Entleerung müssten für die 120-Liter-Tonne künftig 5,17 Euro und damit 37 Cent mehr gezahlt werden. Für Hausabholungen von Elektrogroßgeräten oder Sperrmüll ist ein Anstieg der Gebühr um 1,20 Euro auf 23 Euro geplant. „Bei der Abfalltrennung gibt es noch weitere Potenziale“, erklärt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen. „Wie die aktuelle Analyse des Restabfalls zeigt, sind in ihm ein Drittel Bio- und Grünabfälle, 9,1 Prozent Leichtverpackungen und Kunststoffe sowie 10 Prozent Papier und Pappen enthalten. Dabei könnten sie richtig getrennt viel günstiger und umweltfreundlicher entsorgt werden.“ Fehlerhafte Mülltrennung soll in Zukunft bedeutend teurer werden. Für Abfälle, die neben den Abfallbehältern abgelagert werden, erhöht sich die Zusatzgebühr um 7,7 Prozent. Ein großes Problem bei der Verwertung der Bioabfälle stellen Kunststoffabfälle, insbesondere Folientüten dar. Diese Fremdstoffe können bei der Verwertung nur schwer oder nicht entfernt werden und der hergestellte Kompost ist schwer zu vermarkten. Für falsch gefüllte Bioabfalltonnen soll es deshalb eine Erhöhung der Zusatzgebühr um bis zu 3,38 Euro geben. Außerdem gibt es zahlreiche Angebote, Abfall und Wertstoffe gebührenfrei in den Wertstoffcontainern, bei den Wertstoffhöfen und Abfallannahmestellen der Landeshauptstadt Dresden abzugeben, so zum Beispiel Schadstoffe, Elektroaltgeräte oder bis zu zwei Kubikmeter Sperrmüll pro Haushalt und Halbjahr.

zur Startseite