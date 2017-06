Müll illegal entsorgt Vor allem sind es Elektrogeräte, Hausmüllsäcke oder Grünschnitt, die Straßenränder und Wälder verschandeln. Im Gemeindegebiet Diera-Zehren ist man dankbar über jeden Hinweis, um die Müllsünder zu schnappen.

In letzter Zeit häuften sich illegale Müllentsorgungen im Gemeindegebiet. Das teilt das Hauptamt der Gemeinde mit. Vor allem Hausmüllsäcke, Grünschnitt oder Elektrogeräte würden illegal entsorgt. Teilweise seien Verursacher dank aufmerksamer Hinweisgeber ermittelt worden. Meist müsse jedoch die Gemeinde und damit jeder Bürger für die Entsorgung aufkommen. Neben Müllablagerungen an öffentlichen Papierkörben, am Straßenrand und in Böschungen, werde ebenso illegal im Wald oder außerhalb der Ortschaft, auf privaten Grünflächen entsorgt, heißt es aus der Verwaltung. Für konkrete Hinweise zu genannten Müllentsorgungen sei die Gemeindeverwaltung dankbar, um solches Handeln ahnden zu können. (SZ)

