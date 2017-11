Müll brennt in Reichenbach Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ist eine Selbstentzündung des Unrates nicht auszuschließen.

Reichenbach. Weil auf der Paulsdorfer Straße Brandgeruch und ein Feuerschein wahrzunehmen war, ist am Mittwoch, gegen 19 Uhr, die Polizei alarmiert worden. Es stellte sich schnell heraus, dass im Außenlager einer Firma ein Müllberg von Plastik und Holz in Brand geraten war. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand, auch Sachschaden war offenbar nicht zu beklagen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ist eine Selbstentzündung des Unrates nicht auszuschließen. (szo)

